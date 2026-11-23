İstanbul Başakşehir - Çorum FK maçı canlı izle! Saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak kritik mücadelede Nuri Şahin'in öğrencileri, üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkacak. Ligde 16 puanla rakibini takip eden Çorum FK ise deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. İki takımın da galibiyet hedeflediği karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Başakşehir - Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın tarihi, saati, oynanacağı stat ve canlı skor bilgileri...
İstanbul Başakşehir - Çorum FK maçını takip etmek için tıklayınız...
Futbolda haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Başakşehir ile Çorum FK arasında oynanacak. Süper Lig'de birbirine yakın puanlara sahip iki takım, 12. hafta mücadelesinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Son maçlarında etkili hücum performansı ortaya koyan ev sahibi ekip, bu başarısını sürdürmek istiyor. Çorum FK ise Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyeti unutturmak için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın kanalı belli oldu.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR - ARCA ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir ile Çorum FK, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'deki Başakşehir - Çorum FK mücadelesi beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
BAŞAKŞEHİR'İN SON MAÇLARINDA GOL YAĞMURU
Başakşehir, son haftalarda hücum hattındaki üretkenliğiyle dikkat çekiyor. Nuri Şahin yönetimindeki ekip, Gaziantep FK karşısında 2-1 kazanırken Beşiktaş deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle döndü.
Samsunspor karşısında 5-2'lik farklı galibiyete imza atan turuncu-lacivertliler, Göztepe deplasmanında da 2-1 kazanarak milli araya moralli girdi. 11 haftada 17 puan toplayan Başakşehir, Çorum FK karşısında da galibiyet alarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor.
ÇORUM FK'DA HEDEF TELAFİ
Çorum FK, Başakşehir karşısında alacağı puanlarla son haftalardaki kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor. Ligde 11 karşılaşmada 16 puan elde eden konuk ekip, üst sıralardaki rakipleriyle arasındaki farkı kapatmak istiyor.
Fenerbahçe karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından çalışmalarını sürdüren Çorum FK, İstanbul deplasmanında daha etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ ÖNCEKİ KARŞILAŞMA
Başakşehir ile Çorum FK daha önce Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Başakşehir rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı. İki takım bu kez Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak. Mücadele, puan tablosundaki yakın konumları nedeniyle iki ekip açısından da önem taşıyor.
BAŞAKŞEHİR - ÇORUM FK CANLI MAÇ TAKİBİ