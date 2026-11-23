İstanbul Başakşehir - Çorum FK maçı canlı izle! Saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak kritik mücadelede Nuri Şahin'in öğrencileri, üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkacak. Ligde 16 puanla rakibini takip eden Çorum FK ise deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. İki takımın da galibiyet hedeflediği karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Başakşehir - Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın tarihi, saati, oynanacağı stat ve canlı skor bilgileri...