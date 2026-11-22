Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alfred Schreuder yönetiminde ilk maçını kazanan lacivert-beyazlılar, çıkışını sürdürmek istiyor. Son dört maçından puansız ayrılan Alanyaspor ise yeni teknik direktörü Uğur Uçar ile kötü gidişatı değiştirmeyi hedefliyor.

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. İstanbul'da oynanacak mücadele, iki takımın farklı hedefleri açısından önem taşıyor. Teknik direktör Alfred Schreuder'in göreve gelmesiyle birlikte ilk maçında galibiyet elde eden Kasımpaşa, bu performansını sürdürerek ligdeki puanını artırmak istiyor. Konuk ekip Alanyaspor ise üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından teknik direktör değişikliğine gitti. João Pereira ile yollarını ayıran turuncu-yeşilliler, Uğur Uçar yönetiminde yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

KASIMPAŞA-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

KASIMPAŞA-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

KASIMPAŞA-CORENDON ALANYASPOR HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DAVUT DAKUL ÇELİK DÜDÜK ÇALACAK

Kasımpaşa-Alanyaspor karşılaşmasının hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Mücadeleyi Davut Dakul Çelik yönetecek. Yardımcı hakemlik görevlerini Kerem Ersoy ve Ogün Kamacı üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

KASIMPAŞA'DA ALFRED SCHREUDER ETKİSİ

Kasımpaşa, teknik direktör Alfred Schreuder yönetimindeki ilk karşılaşmasında Gaziantep FK deplasmanına çıktı. İstanbul temsilcisi, rakibini 2-0 mağlup ederek yeni teknik direktörüyle ilk maçından üç puanla ayrıldı.

Ligde 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, 20 puan topladı. Schreuder'in gelişiyle birlikte yakaladığı olumlu havayı sürdürmek isteyen Kasımpaşa, Alanyaspor karşısında da kazanarak üst sıralardaki mücadelesine devam etmeyi amaçlıyor.

Özellikle iç saha avantajını değerlendirmek isteyen İstanbul ekibi için bu karşılaşma, yeni teknik direktör dönemindeki istikrarın devamı açısından önem taşıyor.

ALANYASPOR'DA UĞUR UÇAR İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Corendon Alanyaspor'da teknik direktör değişikliği sonrasında gözler Uğur Uçar'a çevrildi. Portekizli çalıştırıcı João Pereira ile yollarını ayıran turuncu-yeşilliler, takımın yönetimini Uğur Uçar'a teslim etti.

Yeni teknik direktör, Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte ilk resmi maçına çıkacak. Alanyaspor yönetimi ve taraftarları, teknik direktör değişikliğinin takımın performansına olumlu yansımasını bekliyor.

Akdeniz temsilcisi, geride kalan 11 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 12 puanla alt sıralarda bulunan Alanyaspor, bu süreçte 9 gol atarken kalesinde 18 gol gördü. Son dört lig maçında da mağlubiyet yaşayan turuncu-yeşilliler, Kasımpaşa deplasmanında alacağı sonuçla kötü seriyi sonlandırmak istiyor.

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçını takip etmek için tıklayınız...