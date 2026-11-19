Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Avrupa devleriyle yarışta!

Trendyol Süper Lig'de adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Yasin Ayari ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul devlerinin transferde Avrupa'nın köklü ekipleriyle yarışta olduğu ortaya çıktı. Öte yandan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceğine yönelik açıklamaları da dikkat çekti. İşte detaylar...