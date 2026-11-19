Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Halil Umut Meler

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Galatasaray-Samsunspor: Ali Şansalan

19.00 Kocaelispor-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

22 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Göztepe: Alper Akarsu

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Davut Dakul Çelik

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Çağdaş Altay

19.00 Trabzonspor-Eyüpspor: Gürcan Hasova

23 Kasım Pazartesi:

20.00 Başakşehir-Arca Çorum FK: Direnç Tonusluoğlu