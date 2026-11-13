Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızın peşinde! Bayern'den ayrılması gündemde

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-jae'yi gündemine aldı. Alman basını, iki ezeli rakibin transferde Avrupa devleriyle yarıştığını duyurdu.