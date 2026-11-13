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Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızın peşinde! Bayern'den ayrılması gündemde

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-jae'yi gündemine aldı. Alman basını, iki ezeli rakibin transferde Avrupa devleriyle yarıştığını duyurdu.

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Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızın peşinde! Bayern'den ayrılması gündemde

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla sürerken takımlar, ara transfer döneminde yapacağı hamleler için kollarını sıvadı.

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Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızın peşinde! Bayern'den ayrılması gündemde

Bu doğrultuda Beşiktaş ve Galatasaray, savunma hattına yapacağı takviye için oluşturduğu listesinin üst sıralarına Fenerbahçe'nin eski yıldızını yazdı.

Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızın peşinde! Bayern'den ayrılması gündemde

Alman basını, İstanbul temsilcilerinin transferde ayrıca Avrupa devleriyle de yarışta olduğunu duyurdu.

Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızın peşinde! Bayern'den ayrılması gündemde

BILD muhabiri Christian Falk'ın aktardığı bilgilere göre bu isim, Bayern Münih'in 29 yaşındaki stoperi Kim Min-jae.

Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızın peşinde! Bayern'den ayrılması gündemde

TRANSFERİN KİLİDİNİ ÇÖZECEK TOPLANTI

Bundesliga devi, yakın zamanda oyuncu ile kritik bir toplantı gerçekleştirerek takımdaki durumunu netleştirmek istiyor.

Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızın peşinde! Bayern'den ayrılması gündemde

Yapılacak olan görüşmede yönetim, sportif beklentilerini oyuncu tarafına iletecekken Kim Min-jae'ye devam edip etmeme yönündeki düşünceleri sorulacak.

Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızın peşinde! Bayern'den ayrılması gündemde

Toplantının ardından alınacak karar doğrultusunda Bayern Münih, Güney Koreli stoper ile ilgilenen kulüplerle temaslara başlayacak.

Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızın peşinde! Bayern'den ayrılması gündemde

ALTERNATİFLERİ BELİRLENDİ

Bayern Münih'in ayrıca olası bir ayrılık kararına karşı çıkmayacağı ve Kim'in yerine geçebilecek isimleri şimdiden belirlediği aktarıldı.

Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızın peşinde! Bayern'den ayrılması gündemde

Benfica'dan Tomas Araujo ve Stuttgart'tan Finn Jeltsch, an itibariyle aday listenin başındaki isimler.

Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızın peşinde! Bayern'den ayrılması gündemde

Kim Min-jae, bu sezon Bundesliga'da 5 karşılaşmada toplamda 386 dakika görev aldı. Güney Koreli savunmacı, bu maçlarda gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızın peşinde! Bayern'den ayrılması gündemde

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Kim için Bayern Münih'in talep edeceği bonservis bedeli ise merak konusu.

Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızın peşinde! Bayern'den ayrılması gündemde

F.BAHÇE'DEN AVRUPA'YA AÇILDI

Kim Min-jae, 2021 yılında Çin temsilcisi Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Türkiye'deki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kim Min-jae, 2022 yazında İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer oldu.

Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızın peşinde! Bayern'den ayrılması gündemde

NAPOLI'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Napoli'nin yolunu tutan Kim Min-jae, İtalyan ekibinde önemli başarılara imza attı. Güney Koreli stoper, Napoli formasıyla 45 resmi maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 2022-2023 sezonunda Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Kim Min-jae, sezonun en iyi savunmacısı seçildi.

#Bayern Münih #Kim Min Jae #Fenerbahçe #Beşiktaş #Galatasaray
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