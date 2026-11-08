Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Thomas Reis yönetiminde galibiyet serisini sürdürmek isteyen bordo-mavililerin mücadelesi merakla bekleniyor. Alanyaspor - Trabzonspor canlı skor ve dakika dakika gelişmeler haberimizde...

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 11. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çeken bordo-mavililer, Alanya deplasmanında da kazanarak çıkışını devam ettirmek istiyor. Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde ligde üst üste beş galibiyet elde etti. 22 puanla üçüncü sırada bulunan Karadeniz ekibi, Alanyaspor karşısında altıncı galibiyetini hedefliyor. Ev sahibi ekip ise 12 puanla haftaya girerken taraftarı önünde kazanmak istiyor.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR CANLI SKOR

Alanyaspor - Trabzonspor maçında yaşanan tüm gelişmeleri canlı takip sayfamızdan izleyebilirsiniz.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak mücadele, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşması beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ OĞUZHAN ÇAKIR

Alanyaspor - Trabzonspor maçında Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Yardımcı hakemler Erkan Akbulut ve Özcan Sultanoğlu olacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Fatih Tokail üstlenecek.

TRABZONSPOR'DA HEDEF 6'DA 6

Thomas Reis yönetiminde ligde etkili bir performans ortaya koyan Trabzonspor, son beş maçını kazanmayı başardı. Bordo-mavililer, Alanyaspor karşısında da üç puan alarak galibiyet serisini altı maça çıkarmak istiyor.

Karadeniz ekibi, 22 puanla üçüncü sırada yer alırken Alanyaspor 12 puanla mücadeleye çıkacak.

CORENDON ALANYASPOR - TRABZONSPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

📢 Maç Günü 🕘 18.30 🆚 Trabzonspor 📍 Alanya RGüzel Stadyumu 📲 #ALYvTS #CorendonAlanyaspor https://t.co/Kc7PMB3veS — Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) November 7, 2026

Takımımız bugün '𝐒𝐢𝐲𝐚𝐡' formamız ile sahada ❤️💙 #ALYvTS — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 8, 2026