UEFA Uluslar Ligi'nde milli şölen Turkuvaz Medya'da!
Uluslar Ligi’nde kasım ayı mesaisi için geri sayıma başlandı. 6 günde 21 maç Turkuvaz Medya’nın kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Takımımız, ATV’de sahne alacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar yine Turkuvaz Medya'dan futbolseverlerle buluşacak.
A Milli Futbol Takımı ilk sınavını 12 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de Belçika karşısında verecek. Bizim Çocuklar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Fransa'ya konuk olacak.
İki mücadele de ATV'den canlı yayınlanacak. Diğer maçlar; A Spor, A Haber, A2 ve A Para'dan şifresiz ve HD kalitesiyle ekrana gelecek.
Uluslar Ligi'nin tek adresi olan Turkuvaz Medya'da futbol şöleni yaşanacak. Şifresiz ve naklen yayınlanacak maçlarda taraftarlar dünya yıldızlarını doyasıya izleyebilecek.
İşte milli maçların tarih, saat ve kanalları:
12 KASIM PERŞEMBE
20.00 Türkiye-Belçika / ATV
22.45 İtalya-Fransa / A HABER
22.45 Çekya-İspanya / A SPOR
22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2
13 KASIM CUMA
22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR
22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER
22.45 Slovenya-İsviçre / A Para
14 KASIM CUMARTESI
20.00 Norveç-Galler / A SPOR
22.45 Portekiz-Danimarka / A HABER
22.45 İsveç-Bosna / A SPOR
22.45 Romanya-Polonya / A Para
15 KASIM PAZAR
22.45 Fransa-Türkiye / ATV
22.45 Belçika-İtalya / A SPOR
22.45 İspanya-İngiltere / A HABER
22.45 Hırvatistan-Çekya / A Para
16 KASIM PAZARTESI
22.45 Almanya-Hollanda / A HABER
22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR
22.45 İsviçre-İskoçya / A Para
17 KASIM SALI
22.45 Galler-Portekiz / A SPOR
22.45 Polonya-İsveç / A Para
22.45 Danimarka-Norveç / A HABER