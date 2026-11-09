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TFF'den Cevad Prekazi için başsağlığı mesajı

TFF, hayatını kaybeden Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi için başsağlığı mesajı yayımladı. Federasyon, Prekazi'nin Türk futbolunda ve futbolseverlerin hafızasında önemli bir yer edindiğini vurguladı.

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TFF'den Cevad Prekazi için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski futbolcularından Cevad Prekazi için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, Prekazi'nin vefatının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Ülkemizde Galatasaray forması altında sergilediği başarılı performansla tüm futbolseverlerin hafızalarında kendisine yer bulan Cevad Prekazi'nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

TFF, mesajının sonunda Prekazi'nin ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Galatasaray camiası olmak üzere tüm spor kamuoyuna başsağlığı dileğinde bulundu.

1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giyen Prekazi, bu dönemde 2 lig şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası, birer Federasyon Kupası ve TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı. Prekazi, Türkiye'de Altay ve Bakırköyspor formalarını da giydi.

#Türkiye Futbol Federasyonu #Galatasaray #Altay #TFF #Cevad Prekazi
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