Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK | CANLI (Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK maçı canlı anlatım)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlıyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmadan her iki takım da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor. Çaykur Rizespor haftanın önemli maçlarından birinde sahasında Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. İki takım arasında oynanan müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Çaykur Rizespor: Zafer, Mocsi, Bakayoko, Ariss, Diakite, Mithat, Olawoyin, Laçi, Mebude, Ahmed, Ali Sowe.
Erzurumspor FK: Ertuğrul, Festy, Orhan, Gerxhaliu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Cardoso, Kerk, Diabate.
ÇAYKUR RİZESPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇI KAÇTA?
Mücadele saat 13.30'da başladı.
ÇAYKUR RİZESPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.