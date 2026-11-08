Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK | CANLI (Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlıyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmadan her iki takım da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri