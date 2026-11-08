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Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Siyah-beyazlılar taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedeflerken, son maçında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden başkent temsilcisi deplasmanda sürpriz peşinde. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı ilk 11'i belli oldu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tüpraş Stadı'nda Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Siyah-beyazlılar sahasında 3 puan ararken, son haftada 5 golle kazanan başkent ekibi zorlu deplasmanda puan peşinde. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı ilk 11'i belli oldu! - 1
BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel; Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan; Ndidi Salih; Orkun, İlhan, Trossard; Vlahovic

Gençlerbirliği: -

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki 8 Kasım 2026 Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

#Gençlerbirliği #Trendyol Süper Lig #Tüpraş Stadı #Beşiktaş
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