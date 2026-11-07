Eyüpspor - Kocaelispor CANLI (Eyüpspor - Kocaelispor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Her iki takım da mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Eyüpspor - Kocaelispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı Eyüpspor-Kocaelispor karşılaşmasıyla devam ediyor. Geride kalan 10 haftada topladığı 16 puanla 8. sıraya yerleşen Kocaelispor, son sıradaki Eyüpspor'a konuk oluyor. Yeşil-siyahlılar deplasmandaki çıkışını sürdürmek isterken ev sahibi ekip ise kötü serisine son vermenin hesaplarını yapıyor. Eyüpspor-Kocaelispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Eyüpspor: Moldovan, Anıl, El Yamiq, Jules, Ahmet, Massanga, Sabiri, Andre, Boutobba, Pintor, Abdullahi.

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Dijksteel, Emir, Rivas, Show, Berkan, Susoho, Baku, Agyei, Aye.

EYÜPSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor-Kocaelispor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki karşılaşmaya İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı ev sahipliği yapıyor.

EYÜPSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor-Kocaelispor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

EYÜPSPOR KÖTÜ GİDİŞATI DURDURMAK İSTİYOR

Ev sahibi Eyüpspor, Süper Lig'de geride kalan 10 maçta 1 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Yalnızca 3 gol atabilen İstanbul ekibi, kalesinde gördüğü 28 golün ardından 3 puanla 18. sırada bulunuyor. Kocaelispor ise aynı süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Yeşil-siyahlılar, 16 puanla 8. sırada yer alırken 11 gol atıp 9 gol yedi.