Kasımpaşa işi ilk yarıda bitirdi! Gaziantep FK'de kötü gidiş sürdü

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Kasımpaşa, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 3. dakikada Haris Hajradinovic ve 21. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak 20 puana ulaştı. Gaziantep FK ise ligde 6 maçtır puan alamamış oldu.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Gaziantep FK-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Camara'nın hatalı pasında Rak-Sakyi, topu bekletmeden Hajradinovic ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 0-1.

13. dakikada Ali Yavuz Kol'un sol çaprazdan sert vuruşunda topu kaleci Ataberk Dadakdeniz kornere çeldi.

19. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Kerim Çalhanoğlu ile Rak-Sakyi'nin ceza sahası çizgisi önündeki ikili mücadele sonrası topu önünde bulan Winck, şeşin yuvarlağı sürmek isterken Kerim Çalhanoğlu'nun müdahalesi sonrası hakem penaltıya karar verdi.

20. dakikada penaltı atışını kullanan Benedyczak, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

58. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Victor Gidodo'nun yerden sert şutunda kaleci Gianniotis son anda topu çeldi.



61. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu kaleye uzak noktadan göğsüyle kontrol eden Gidado'nun bekletmeden yaptığı vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.



68. dakikada Bacuna'nın pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Abena'nın dönerek yaptığı vole vuruşunda top direkten dışarı gitti.



77. dakikada Sabahattin'in pasıyla buluşan Serdar Dursun'un ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda top üstten auta çıktı.



80. dakikada sağ kanattan Sylla'nın ortasına arka direkte Camara'nın kafa vuruşunda top kaleci Gianniotis'te kaldı.



87. dakikada ceza sahasında topla buluşan Camara'nın rakiplerini çalımladıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.