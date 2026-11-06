Gaziantep FK-Kasımpaşa | CANLI (Trendyol Süper Lig 11. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ligde 8 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor. Kasımpaşa ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...