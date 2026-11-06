Gaziantep FK-Kasımpaşa | CANLI (Trendyol Süper Lig 11. hafta)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ligde 8 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor. Kasımpaşa ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Ligde oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Gaziantep FK, 8 puanla 16. sırada yer alıyor. Son 5 lig maçından mağlubiyetle ayrılan ev sahibi ekip, kötü seriyi sonlandırmayı amaçlıyor. Kasımpaşa ise ilk 10 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puan topladı ve beşinci sıraya yerleşti. Lacivert-beyazlı ekip, deplasmanda kazanarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor. Ayrıca Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder, Kasımpaşa'nın başında ilk maçına çıkıyor.
GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA İLK 11'LER
Gaziantep FK: Ataberk, Perez, Abena, Sylla, Kerim, Bacuna, Sorescu, Camara, Maxim, Kozlowski, Stewart
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Adem, Ilie, Ayberk, Elson, Kerem, Rak Sakyi, Hajradinovic, Ali Yavuz, Benedyczak
GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasındaki Trendyol Süper Lig 11. hafta mücadelesi, 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma, Gaziantep Stadyumu'nda oynanıyor.
GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Yusuf Susuz yapıyor.