Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadelede yaşanan goller, önemli pozisyonlar ve maçın sonucu canlı anlatım ekranından takip edilebilecek.

Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan Gençlerbirliği, taraftarı önünde kazanarak çıkış arıyor. Corendon Alanyaspor ise deplasmanda alacağı galibiyetle puanını yükseltmeyi hedefliyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadelede futbolseverler canlı skor ve dakika dakika maç anlatımına odaklandı. Karşılaşmanın golleri, kartları, oyuncu değişiklikleri ve önemli pozisyonları canlı takip ekranından aktarılacak. Gençlerbirliği-Alanyaspor maçında canlı skor, dakika dakika gelişmeler ve maç sonucu…

GENÇLERBİRLİĞİ - CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor maçı 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI CANLI TAKİP ET

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 4 EKSİK

Gençlerbirliği'nde Ousmane Diabate, Kévin Rodrigues, Niasse ve Adama Traore sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor karşılaşmasında görev alamayacak. Peter Etebo ve Dimitrios Goutas'ın oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Başkent temsilcisinde teknik heyetin eksik oyuncuların yerine tercih edeceği isimler ve maç planı merak ediliyor.

ALANYASPOR'DA 3 OYUNCU KAFİLEDE YOK

Corendon Alanyaspor'da Maestro, Fatih Aksoy ve Paolo Fernandes'in Ankara'ya giden kafilede bulunmadığı belirtildi. Teknik direktör Joao Pereira, bu eksiklere rağmen Gençlerbirliği deplasmanından puanla ayrılmanın yollarını arayacak.

MAÇIN HAKEMİ FATİH TOKAİL

Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor arasındaki mücadelede hakem Fatih Tokail düdük çalacak. Karşılaşma Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Gençlerbirliği - Alanyaspor maçını Fatih Tokail yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER



Gençlerbirliği: İrfan Can, Fıratcan, Metehan, Thalisson, Abdurrahim, Luis, Salih, Oğulcan, Gouveia, Tongya, Mendes.



Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Fatih, Ruan, Aliti, Makouta, Maestro, İbrahim, Hwang, Cedric.

⚽️ Maç Günü | #HaydiGençler⚡️ 🆚 Corendon Alanyaspor 🏆 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu - 10. Hafta 📆 2 Kasım - Pazartesi 🕗 20.00 🏟️ Eryaman Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1 📲 #GBvALY https://t.co/POy7XnNDkJ — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) November 1, 2026

📢 Maç Günü 🆚 Gençlerbirliği 🕘 20:00 📍 Eryaman Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1 📲 #GBvALY #CorendonAlanyaspor https://t.co/96IEITiOVH — Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) November 1, 2026