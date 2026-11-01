Kasımpaşa - Beşiktaş muhtemel 11'ler! Orkun Kökçü oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Orkun Kökçü'nün mücadelede forma giymesi beklenmiyor. İşte karşılaşma öncesi son gelişmeler…

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı canlı skor ekranı!

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Dokuz haftada 16 puan toplayan Kasımpaşa, haftaya altıncı sırada girdi. Emre Belözoğlu yönetimindeki lacivert-beyazlılar, ligdeki son iki maçında Samsunspor ve Eyüpspor'u mağlup etti. Kasımpaşa, Beşiktaş karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise dokuz karşılaşmada 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. 18 puanla dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlılar, deplasmanda kazanarak zirve yarışındaki iddiasını korumayı hedefliyor. Kartal, son lig maçında İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etmişti.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Beşiktaş mücadelesi beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

KAPTAN ORKUN VE MIRETTI YOK

Beşiktaş'ta iki eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor derbisi, Crystal Palace ve Başakşehir FK maçlarını kaçıran kaptan Orkun Kökçü forma giyemeyecek. Vincenzo İtaliano'nun tam anlamıyla iyileşmeden 25 yaşındaki yıldıza forma vermek istemediği belirtildi. Palace karşılaşmasında sağ omzundan sakatlanan Fabio Miretti de takımdaki yerini alamayacak.

EMIRHAN TOPÇU VE TROSSARD SINIRDA

Siyah-beyazlılarda iki futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Emirhan ve Trossard bu akşam sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Gençlerbirliği maçında takımdaki yerlerini alamayacak.

27-9 ÜSTÜNLÜK

Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'de 46 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım 27 kez kazanırken, Paşa 9 kez sahadan galip ayrıldı. 10 karşılaşma ise beraberlikle neticelendi. Söz konusu maçlarda Kartal, rakip fileleri 92 kez havalandırırken, Kasımpaşa 55 golle karşılık verdi.

DIŞ SAHADA TEK GALİBİYET

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de iç sahada oynadığı tüm maçları kazanırken, dış sahada ise aynı başarıyı gösteremedi. Bu sezon 4 deplasman sınavına çıkan siyah-beyazlı takım, tek galibiyetini 2-1'lik skorla Fenerbahçe derbisinde elde etti. Kartal, Alanyaspor'a 1-0, Amedspor'a 3-2 ve Trabzonspor'a ise 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş bu akşam kazanarak deplasman fobisine son vermek istiyor.

KASIMPAŞA TERS GELİYOR

Kartal son yıllarda Kasımpaşa'ya üstünlük sağlamakta zorlanıyor. Siyah-beyazlılar ligde rakibine karşı son 5 maçta 1 kez galip gelebildi. 2023-2024 sezonunun 2. devresinde lacivert-beyazlılara 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda sahasında 3-1 yenildiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Geçen sezon dış sahadaki ilk maç 1-1 biterken, Kartal Dolmabahçe'de 2-1 galip geldi.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Vincenzo İtaliano yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. İtalyan hocanın idmanda maça yönelik taktik çalışması gerçekleştirdiği belirtildi. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma, taktiksel çalışmanın ardından duran top ve bireysel şut çalışmalarıyla sona erdi.

İŞTE KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, İlie, Arous, Ayberk, Baldursson, Kerem, Rak-Sakyi, Mendes, Ali Yavuz, Benedyczak

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic