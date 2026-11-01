Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI (Trendyol Süper Lig 10. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 9 maçta 18 puan toplayan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Kasımpaşa ise 16 puanla bulunduğu üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve taraftarı önünde üst üste üçüncü galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.