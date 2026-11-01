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Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI (Trendyol Süper Lig 10. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 9 maçta 18 puan toplayan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Kasımpaşa ise 16 puanla bulunduğu üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve taraftarı önünde üst üste üçüncü galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI (Trendyol Süper Lig 10. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Ligde 18 puanla 4. sırada bulunan siyah-beyazlılar, deplasmanda kazanarak puanını 21'e yükseltmek istiyor. Geride kalan 9 haftada 16 puan toplayan Kasımpaşa ise Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda güçlü rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Lacivert-beyazlı ekip, son iki lig maçından galibiyetle ayrılarak Beşiktaş karşılaşmasına moralli geliyor.

Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI (Trendyol Süper Lig 10. hafta) - 1

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Kasımpaşa: Giannoitis, Arous, Ilie, Winck, Ayberk, Kerem, Mendes, Hajradinovic, Rak-Sakyi, Ali Yavuz, Benedyczak.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig 10. hafta mücadelesi, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanıyor.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Reşat Onur Coşkunses yönetiyor. Coşkunses'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Hüseyin Aylak yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz.

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