Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI (Trendyol Süper Lig 10. hafta)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 9 maçta 18 puan toplayan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Kasımpaşa ise 16 puanla bulunduğu üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve taraftarı önünde üst üste üçüncü galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Ligde 18 puanla 4. sırada bulunan siyah-beyazlılar, deplasmanda kazanarak puanını 21'e yükseltmek istiyor. Geride kalan 9 haftada 16 puan toplayan Kasımpaşa ise Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda güçlü rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Lacivert-beyazlı ekip, son iki lig maçından galibiyetle ayrılarak Beşiktaş karşılaşmasına moralli geliyor.
KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Kasımpaşa: Giannoitis, Arous, Ilie, Winck, Ayberk, Kerem, Mendes, Hajradinovic, Rak-Sakyi, Ali Yavuz, Benedyczak.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig 10. hafta mücadelesi, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanıyor.
KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Reşat Onur Coşkunses yönetiyor. Coşkunses'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Hüseyin Aylak yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz.