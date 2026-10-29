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Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Giriş Tarihi:
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın, 31 Ekim Cumartesi, 1 Kasım Pazar ve 2 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 10. haftanın programı şöyle:

YARIN

20.00 Konyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın

31 EKİM CUMARTESİ

13.30 Erzurumspor FK - Çorum FK: Kadir Sağlam
16.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak
19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Oğuzhan Çakır

1 KASIM PAZAR

13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor: Alpaslan Şen
16.00 Başakşehir - Samsunspor: Ozan Ergün
16.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Reşat Onur Coşkunses

2 KASIM PAZARTESİ

20.00 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail

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