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TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray | CANLI (Trendyol Süper Lig 10. Hafta)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Üst üste üç galibiyet alan sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda serisini sürdürerek liderliğini korumak istiyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve maçtan tüm gelişmeler haberimizde.

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TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray | CANLI (Trendyol Süper Lig 10. Hafta)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor. Üst üste üç maçtır kazanan sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasının canlı skor takibi ve maçtan tüm gelişmeler haberimizde.
TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray | CANLI (Trendyol Süper Lig 10. Hafta) - 1
KONYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Melih, Jevtovic, Toth, Deniz, Dompe, Muleka

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen.

OKAN BURUK'UN MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMALARI

TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi Okan Buruk'tan Victor Osimhen açıklaması

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşması 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de başladı.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşma ayrıca yayıncının 4K yayın programında da yer alıyor.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapıyor. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum üstleniyor.

#Galatasaray #Trendyol Süper Lig #Konyaspor #TÜMOSAN Konyaspor #Cihan Aydın
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