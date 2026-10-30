TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray | CANLI (Trendyol Süper Lig 10. Hafta)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Üst üste üç galibiyet alan sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda serisini sürdürerek liderliğini korumak istiyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve maçtan tüm gelişmeler haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor. Üst üste üç maçtır kazanan sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasının canlı skor takibi ve maçtan tüm gelişmeler haberimizde.
KONYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Melih, Jevtovic, Toth, Deniz, Dompe, Muleka
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen.
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KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşması 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de başladı.
KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Konyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşma ayrıca yayıncının 4K yayın programında da yer alıyor.
KONYASPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapıyor. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum üstleniyor.