TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray | CANLI (Trendyol Süper Lig 10. Hafta)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Üst üste üç galibiyet alan sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda serisini sürdürerek liderliğini korumak istiyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve maçtan tüm gelişmeler haberimizde.