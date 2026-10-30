TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi Okan Buruk'tan Victor Osimhen açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



"YÜKSELİŞTE OLAN BİR TAKIMA KARŞI OYNUYORUZ"

"Son 5 maçında sadece 1 gol yemiş ve yükselişte olan bir takıma karşı oynuyoruz. İyi bir teknik direktörleri, kadroları var. Lille, Fenerbahçe maçları sonrası... Bu viraj bizim için önemli. Üzerine Stuttgart maçı, Amedspor maçları var. Bu arayı en mükemmel şekilde tamamlamamız gerekiyor."

"ÇOK İYİ OYUNCULARA SAHİBİZ"

"Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Oyuncular da bunun bilincinde. Bugün maçın başından itibaren iyi oyunu devam ettirmek istiyoruz. Çok iyi bir kadromuz var. Hem 11'e bakınca hem yedeklere bakında iki müthiş kadro var. Önemli olan bunu doğru şekilde kullanabilmek. Hepsi çok iyi oyuncular, çok iyi oyunculara sahibiz. Maç maç değişiklikleri yapmamız gerekiyor. İyi bir kadromuz var. Yükselen bir performansımız var. Kazanmak bizim için önemli olacak. Oyuncularıma güveniyorum. Kazanarak ayrılmaya çalışacağız buradan."

"OSIMHEN'İN DURUMUNU GÖZLEMLEYECEĞİZ"

"Osimhen ve eşini tebrik ederim, inşallah ömür boyu sürecek bir mutlulukları olur. Önemli olan sağlık. Hem sağlık var hem de Osimhen'in ailesinin yanında olması gerekiyordu. Antrenmana çıkardık, hastaneye gönderdik. Akşam gitti, bugün de yolculuğunu ayarladık. Bugün takımın antrenmanına yetişti. Maça hazır. Durumunu gözlemleyeceğiz."