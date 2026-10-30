Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini garantiledi. Sarı-kırmızılılarda Osimhen ve Yunus Akgün gol sevinci yaşarken, Batrakov gol ve asistle, Sara ise iki asistle galibiyete damga vurdu. Rafael Leao da Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte 10. haftayı lider tamamlamayı garantiledi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Victor Osimhen, 28. dakikada Yunus Akgün, 49. dakikada Aleksey Batrakov ve 55. dakikada penaltıdan Rafael Leao kaydetti. Leao, böylece Galatasaray formasıyla ilk golünü atmış oldu.

GABRIEL SARA KENDİNİ BULDU

Galatasaray'da son dönemdeki performansıyla taraftarların eleştirilerine maruz kalan Gabriel Sara, Konyaspor karşısında etkili bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu, Osimhen ve Batrakov'un gollerinde yaptığı asistlerle takımının farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.

ALEKSEY BATRAKOV DURDURULAMIYOR

Sarı-kırmızılıların yükselen isimlerinden Aleksey Batrakov, Konyaspor karşısında da skor katkısı üretmeyi başardı. Ligdeki ilk golünü atan Rus 10 numara, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Batrakov, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçları da dahil olmak üzere çıktığı 11 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistlik performansa ulaştı.

OKAN BURUK'TAN 61. DAKİKADA 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, skor avantajını elde etmesinin ardından hafta içinde oynanacak Stuttgart maçı öncesinde oyuncularını riske etmemek adına değişikliklere gitti.

Deneyimli teknik adam, 61. dakikada Gabriel Sara, Victor Osimhen, Lucas Torreira, Aleksey Batrakov ve Yunus Akgün'ü oyundan aldı. Bu bölümde Renato Nhaga, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve Leroy Sane oyuna dahil oldu.

BU SEZON BİR İLK: 6 DEĞİŞİKLİK

Karşılaşmada dikkat çeken bir diğer gelişme ise iki takımın da altı oyuncu değişikliği yapabilmesi oldu.

TÜMOSAN Konyaspor kalecisi Bahadır Güngördü, muhtemel kafa travması nedeniyle 40. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu gelişmenin ardından kurallar gereği iki takıma da ilave oyuncu değişikliği hakkı tanındı.

Galatasaray, kendisine tanınan bu hakkı 69. dakikada kullandı. Davinson Sanchez kenara gelirken El Chadaille Bitshiabu oyuna dahil oldu. Bitshiabu, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de ilk kez sahaya çıktı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, ligdeki puanını 25'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, 10. haftayı 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider tamamlamayı garantiledi.

TÜMOSAN Konyaspor ise 8 puanda kaldı. Yeşil-beyazlı ekip, geride kalan 10 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

İKİ TAKIMIN GELECEK MAÇLARI

Ligin gelecek haftasında Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile karşılaştıktan sonra Amedspor'u konuk edecek. TÜMOSAN Konyaspor ise Samsunspor deplasmanına çıkacak.



LİGDE SON 4 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Ligdeki son puan kaybını 6. haftada dış sahada Trabzonspor'a 4-0 yenilerek yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 müsabakayı kazandı. Galatasaray, bu süreçte Kasımpaşa'yı 3-1, Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi 2-1 ve Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

DÖRDÜNCÜ KEZ KALESİNİ GOLE KAPADI

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4. kez bir maçı gol yemeden tamamladı.

Daha önce Erzurumspor FK, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'ne gol izni vermeyen sarı-kırmızılılar, Konyaspor'a karşı da kalesini gole kapatmayı başardı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 12 gol yedi.

OSIMHEN, GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de 9 gole ulaşarak gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

Bu sezon ligde çıktığı 8 maçta 9 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, 8'er kez fileleri havalandıran Trabzonsporlu Muhammed Salah ile Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Gift Orban'ı geçerek gol krallığında en üst sıraya yükseldi.

Osimhen, ayrıca son 3 sezonda sarı-kırmızılı formayla çıktığı 60. Süper Lig maçında 50. golüne ulaştı.

YUNUS AKGÜN'ÜN LİGDEKİ İKİNCİ GOLÜ

Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, Süper Lig'de ikinci kez ağları havalandırdı.

Bu sezon 10 lig maçına çıkan Yunus, bu karşılaşmalarda rakiplerinin ağlarını 2 kez sarstı.

Yunus, ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçta 1 gol attı.

LEAO VE BATRAKOV, LİGDEKİ İLK GOLLERİNİ ATTI

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov ile Portekizli yıldızı Rafael Leao, Süper Lig'deki ilk gollerini kaydetti.

Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Batrakov, bu sezon 8. lig maçına çıktı. İlk 7 Süper Lig maçında gol atamayan 21 yaşındaki oyuncu, Konyaspor karşısında 49. dakikada fileleri havalandırdı.

Batrakov, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçta 2 kez rakip ağları sarstı.

Bu karşılaşmaya kadar Süper Lig'de 6 maça çıkan Leao ise 55. dakikada penaltıdan rakip fileleri havalandırarak, ilk lig golünü attı.

SARA, GALATASARAY KARİYERİNDEKİ 100. MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına Konyaspor karşısında çıktı.

Bu karşılaşmada 68. Süper Lig maçına çıkan Sara, ayrıca 15 UEFA Şampiyonlar Ligi, 9 UEFA Avrupa Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi elemeleri, 4 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa müsabakasında görev aldı.

Gabriel Sara, tüm kulvarlarda çıktığı 100 maçta 10 kez rakip ağları havalandırdı.

BITSHIABU, İLK KEZ BİR RESMİ MAÇTA SAHADA

Galatasaray'ın Almanya ekibi Leipzig'den kiraladığı Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu, ilk kez sarı-kırmızılı formayla bir resmi maça çıktı.

Bitshiabu, 69. dakikada Davinson Sanchez'in yerine oyuna girerek bu sezon ilk defa bir resmi maçta görev aldı.

MUSTAFA MUHAMMED, ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA

Konyaspor'un Mısırlı santrforu Mustafa Muhammed, eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele etti.

Jackson Muleka'nın yerine ikinci yarıya başlayan Mısırlı oyuncu, 2021-2022 yıllarında formasını giydiği Galatasaray karşısında oynadı.

Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 58 maçta 17 gol kaydetmişti.

KONYASPOR'DA KALECİ DEĞİŞİKLİĞİ

Konyaspor'un file bekçisi Bahadır Güngördü, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Bahadır Güngördü, karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlık sebebiyle yerini Deniz Ertaş'a bıraktı.

Ayrıca Bahadır'ın yaşadığı travmatik durumdan dolayı her iki takıma fazladan birer oyuncu değişikliği hakkı verildi.

MULEKA'NIN KAFA VURUŞU DİREKTEN DÖNDÜ

Mücadelenin 39. dakikasında Konyasporlu futbolcu Jackson Muleka'nın kafa vuruşu direğe takıldı.

Sol kanattan ceza sahasına giren Jean-Luc Dompe'nin ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Muleka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp auta gitti.

DENİZ TÜRÜÇ, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Konyaspor'un futbolcusu Deniz Türüç, ilk yarının son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören Deniz, ligin 11. haftasında Samsunspor'a karşı oynanacak maçta forma giyemeyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasında topla buluşan Leao'nun şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sara'nın soldan kullandığı serbest vuruşta, atıpas önünde yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.

28. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Batrakov'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Yunus Akgün'ün sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-2

30. dakikada Dompe'nin soldan ortasında ceza sahasında Eren Elmalı'nın yaptığı müdahale sonrası kaleye yönelen topu, kaleci Uğurcan Çakır çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.

39. dakikada sol kanattan hareketlenen Dopme'nin ortasında topa yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sara'nın pasıyla sol kanattan topla hareketlenen Batrakov'un ceza sahası içerisinden şutunda, meşin yuvaryak ağlara gitti: 0-3

55. dakikada konuk ekip 4. golü buldu. 52. dakikada Baniya'nın müdahalesiyle Leao'nun ceza sahasında yerde kalınca hakem Cihan Aydın, VAR monitöründen pozisyonu inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Leao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4

73. dakikada Mustafa Muhammed'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bardhi'nin şutunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇIN KÜNYESİ

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Mehmet Salih Mazlum

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü (Dk. 40 Deniz Ertaş), Andzouana (Dk. 56 Uğurcan Yazğılı), Baniya, Awaizem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Enis Destan), Deniz Türüç, Toth (Dk. 46 Bardhi), Dompe (Dk. 71 Colley), Muleka (Dk. 46 Mustafa Muhammed)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez (Dk. 68 Bitshiabu), Singo, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 61 Ugochukwu), Sara (Dk. 61 Nhaga), Yunus Akgün (Dk. 61 Sane), Batrakov (Dk. 61 İlkay Gündoğan), Leao, Osimhen (Dk. 61 Deniz Gül)

Goller: Dk.12 Osimhen, Dk. 28 Yunus Akgün, Dk. 49 Batrakov, Dk. 55 Rafael Leao (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 31 Gabriel Sara (Galatasaray) Dk. 45+5 Deniz Türüç, Dk. 89 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor)