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Konyaspor-Galatasaray maçında hakem beyaz noktayı gösterdi! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, maçın 54. dakikasında penaltı kazandı.

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Konyaspor-Galatasaray maçında hakem beyaz noktayı gösterdi! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk oldu.

Rakibi karşısında Osimhen, Yunus ve Batrakov'un golleriyle mücadeleyi 3-0 önde götüren sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 54. dakikasında penaltı kazandı.

Leao ile Baniya'nın ikili mücadelesinde önce köşe vuruşunu gösteren hakem Cihan Aydın, VAR'ın uyarısıyla kararını değiştirerek Galatasaray lehine penaltı kararına hükmetti.

Beyaz noktada topun başına geçen Rafael Leao, 55. dakikada penaltıyı ağlara göndererek, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti.

İŞTE O POZİSYON

Konyaspor-Galatasaray maçında hakem beyaz noktayı gösterdi! İşte o pozisyon - 1
Konyaspor-Galatasaray maçında hakem beyaz noktayı gösterdi! İşte o pozisyon - 2

Not: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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