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Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'ya ağır ceza kapıda! Galatasaray derbisi sonrası

Fenerbahçe derbisinde Abdülkerim Bardakcı ile yaşadığı olayın ardından kırmızı kart gören Archie Brown'un alabileceği ceza gündeme geldi. Olayın raporlara nasıl yansıyacağı merak edilirken Fenerbahçe, sorumluların ayrım gözetilmeksizin cezalandırılması çağrısında bulundu. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar

RAMS Park'taki dev maçta sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 29'uncu ile 44'üncü dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Sarı-lacivertlilerin tek golü 62'nci dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar

Rams Park'taki 90 dakikanın bitimiyle birlikte saha bir anda karıştı. İki ekibin futbolcuları ile birlikte teknik heyette bulunanlar da olaylara karıştı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar

Kerem Aktürkoğlu, Roland Sallai'nin üzerine yürüdü. Gerilimin artmasıyla oyuncular ve ekipler ortalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar

ARCHIE BROWN VE ABDÜLKERİM BARDAKCI GERİLİMİ

Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasındaki kavgada ise iki oyuncu birbirlerini yere düşürdü. Diğer oyuncular 2 oyuncuyu ayırmaya çalıştı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar

Mücadelenin ardından Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'ya verilecek ceza merak ediliyor.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar

Maç sonunda kavga eden Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı PFDK'ya "saldırı" eylemi nedeniyle sevk edilirse 5-10 maç, "kavga"dan dolayı sevk edilirse 3-5 maç aralığında cezayla karşı karşıya kalacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından, "Videoyu izlerseniz kimin ilk saldırdığını görürsünüz" diye konuştu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar

Brown ise "Abdülkerim, Guendouzi'nin saçından tuttu. Ben de onu savundum. İnsanları tırmalıyorlar ve kadınlar gibi saç çekiyorlar" dedi.

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