Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'ya ağır ceza kapıda! Galatasaray derbisi sonrası

Fenerbahçe derbisinde Abdülkerim Bardakcı ile yaşadığı olayın ardından kırmızı kart gören Archie Brown'un alabileceği ceza gündeme geldi. Olayın raporlara nasıl yansıyacağı merak edilirken Fenerbahçe, sorumluların ayrım gözetilmeksizin cezalandırılması çağrısında bulundu. İşte tüm detaylar...