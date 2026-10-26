Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak mücadelenin canlı skorunu ve maçtan anlık gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak kritik mücadelenin canlı skorunu ve önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.



RİZESPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER



Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Mebude, Olawoyin, Laçi, Emrecan, Borelli.



Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Franculino.



RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü karşılaşacak. Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saati 19.00 olarak açıklandı. Karadeniz derbisi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts ile oynanan maçın ilk 11'ine göre kadroda 2'si zorunlu 7 değişiklik yaptı.

UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Trabzonspor, sahaya Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Salah, Muçi, Aral Şimşir ve Franculino ilk 11'iyle çıktı.

Teknik direktör Reis, Hearts maçının ilk 11'ine göre kadroda 2'si zorunlu 7 değişikliğe gitti.

Hearts mücadelesinin ilk 11'inde yer alan oyunculardan Samet Akaydin, Folcarelli, Cenk Özkacar, Cabral ve Saviolo, Çaykur Rizespor karşısında yedek kulübesinde oturdu.

Yabancı kontenjanı nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyen Mendy ve Bouchouari ise kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yerine Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Muçi ve Aral Şimşir ilk 11'de görev yaptı.

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Batagov, Onuachu ve Malinovskyi de forma giyemedi.

Bu arada Trabzonspor taraftarı, tribünde kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

ÇAYKUR RİZESPOR CEPHESİ

Çaykur Rizespor ise sahaya Fofana, Mithat Pala, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Emrecan Bulut ve Borrelli ilk 11'iyle çıktı.

Teknik direktör Recep Uçar, ligin 8. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile oynanan maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Sowe ve Mihaila yedekler arasında yer alırken, Emrecan Bulut ve Borrelli ilk 11'de görev aldı.

Yeşil-mavili ekipte İtalyan futbolcu Borrelli, ligde ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Çaykur Rizespor'da sakatlıkları devam eden Khusniddin Alikulov ve Ahmed Kutucu, kadroda yer almadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Çaykur Rizespor atağında, ceza yayının gerisinden Laçi'nin şutunda, kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.

12. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mithat Pala, meşin yuvarlağı içeriye gönderdi. Borrelli'nin şutunda top, fileleri havalandırdı: 1-0.

22. dakikada Aral Şimşir'in içeriye gönderdiği topla buluşan Franculino'nun şutunda, kaleci Fofana gole izin vermedi.

32. dakikada Çaykur Rizespor, farkı 2'ye çıkardı. Mebude'nin ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla kalenin önünde buluşan Borrelli'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

34. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kazandığı köşe atışını Salah kullandı. Melih Kabasakal'ın vuruşunda, kaleci Fofana topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Emrecan Bulut, Borrelli

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Salah, Muçi, Aral Şimşir, Franculino

Goller: Dk. 12 ve 32 Borrelli (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Ariss (Çaykur Rizespor), Dk. 38 Fabinho (Trabzonspor)