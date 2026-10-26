Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı 8 maçta 15 puan toplayan siyah-beyazlılar, Trabzonspor deplasmanında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Başakşehir ise son haftalarda yakaladığı çıkışı zorlu Beşiktaş deplasmanında da sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Ligde 15 puanı bulunan siyah-beyazlılar, sahasında kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Konuk ekip Başakşehir ise geride kalan 8 haftada topladığı 11 puanla üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Son 3 lig maçında 7 puan toplayan turuncu-lacivertliler, Beşiktaş deplasmanından da puan veya puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Başakşehir: Muhammed, Karabownik, Emin, Ba, Saba, Umut Güneş, Kemen, Yusuf, Olsen, Shomurodov, Umut Bozok.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu'nda oynanıyor.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses.