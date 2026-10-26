Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı izle araması yapan futbolseverler için yayın bilgileri belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak, maç nasıl izlenecek? İşte canlı yayın kanalı, karşılaşma saati ve mücadele öncesi bilgiler.

Beşiktaş-İstanbul Başakşehir maçını takip etmek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir İstanbul derbisi ve zirve mücadelesi bekliyor. Siyah-beyazlı ekip Beşiktaş, sahasında ve seyircisinin önünde güçlü rakibi İstanbul Başakşehir'i konuk ediyor. Dolmabahçe'de oynanacak bu heyecan dolu 90 dakikanın tüm anları, takımların sahadaki taktik savaşları, dakikası dakikasına canlı skor güncellemeleri, kartlar, oyuncu değişiklikleri bu haberde!

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Başakşehir maçında üç oyuncunun formasından uzak kalması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda tedavisi süren kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra Crystal Palace maçında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ'ın Başakşehir müsabakasında görev yapması beklenmiyor.

CEZA SINIRINDAKİLER

Siyah-beyazlı takımda iki futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve Başakşehir maçında oynaması beklenmeyen kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Kasımpaşa ile oynanacak maçta cezalı olacak.

BEŞİKTAŞ, SON 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Siyah-beyazlılar, oynadığı son 6 resmi maçta kalesinde gol gördü. Söz konusu süreçte UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 3'er maça çıkan Beşiktaş, bu maçlarda kalesinde 11 gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, rakip ağları ise 13 kez havalandırdı. Beşiktaş, kalesini son kez ligde 11 Eylül'de oynanan Erzurumspor FK maçında gole kapatmıştı.

BEŞİKTAŞ-İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP ET

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Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅 🆚 İstanbul Başakşehir FK 🕖 19.00 🏆 Trendyol Süper Lig #9 🏟 Tüpraş Stadyumu 📺 beIN SPORTS 2 @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/jqeBzEK36n — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 26, 2026

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⚽ MAÇ GÜNÜ | #BJKvİBFK 🆚 Beşiktaş 🗓 Trendyol Süper Lig 9. Hafta 🏟 Tüpraş Stadyumu 🕖 19.00 https://t.co/Ezzoo6Wli2 — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 25, 2026