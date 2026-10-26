Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle! GS FB derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 26 Ekim 2026 Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak dev maçın canlı yayın bilgileri, 11'leri, sakat ve eksik futbolcuları, derbi öncesi istatistikleri ve canlı skor takibi burada.

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun en çok beklenen karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak dev derbi öncesinde futbolseverler, "Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle", "GS FB maçı hangi kanalda, saat kaçta?" ve "Derbinin muhtemel 11'leri belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Saat 21.30'da başlayacak mücadele öncesinde iki takımın son durumu, eksik oyuncuları ve öne çıkan istatistikleri merak ediliyor. Galatasaray Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar ve canlı takip ekranı A Spor'da...

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede ilk düdük saat 21.30'da çalacak.

Derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus, Barış, Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Lukaku

GALATASARAY'DA TEK EKSİK LEAO

Galatasaray'da derbi öncesinde Rafael Leao'nun durumu öne çıkıyor. Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlık yaşayan Portekizli futbolcunun kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i 4-2 mağlup ederek derbi öncesinde moral kazandı. Galatasaray, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi yenerek ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE ASENSIO VE AKE YOK

Fenerbahçe'de Marco Asensio ile Nathan Ake'nin sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacağı belirtiliyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür'ün ise teknik heyetin kararına bağlı olarak kadroya dönmesi bekleniyor.

Ligde son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Sarı-lacivertliler, derbide savunmadaki performansını sürdürmenin yanı sıra hücumdaki üretkenliğini de sahaya yansıtmayı amaçlıyor.

OKAN BURUK VE İSMAİL KARTAL'IN DERBİ PLANI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının iç sahadaki başarılı performansını sürdürerek derbiden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, Lille karşısında alınan galibiyetin ardından ligde de çıkışını devam ettirmek istiyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise takımının son haftalarda yakaladığı formu derbiye taşımayı amaçlıyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanarak puan tablosundaki farkı azaltmayı hedefleyecek.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI SKOR TAKİBİ

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#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪 🏆 Trendyol Süper Lig 2026-2027 Adnan Süvari Sezonu 🗓️ 9. Hafta ⚽ Fenerbahçe 📆 26.10.2026 ⏰ 21.30 🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park 📲 #GSvFB https://t.co/PIc90Oe9Ur — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 25, 2026

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🏆 Trendyol Süper Lig 9. Hafta 🆚 Galatasaray https://t.co/WIFKr9VXgb — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 26, 2026

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🆚 Galatasaray 🗓 26 Ekim Pazartesi 🕤 21.30 🏟️ RAMS Park 📲 #GSvFB #MaçVarsaÜlkerVar | @Ulker https://t.co/RhlXFCDRnq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 25, 2026