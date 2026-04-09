Galatasaray tahrip gücü yüksek maç başlangıcının meyvesini daha ilk dakikalarda aldı. Sane'nin duran toptan yaptığı harika ortaya iyi yükselen Barış Alper Yılmaz, üç Göztepeli oyuncunun arasından topu köşeye gönderdi. Kaleci Lis sadece seyretti. Bu gol, Galatasaray'ı kendine getirirken, Göztepe'nin de direncini kırdı. Olaitan'ın ayrılışı, Göztepe'nin hücum gücünü çok zayıflatmış. İlk yarıda hücumda etkili olamayan bir Göztepe izledik. Skor Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, Arda Okan, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderemedi. Aslında iyi vurdu Arda! Ama Uğurcan yine muazzam bir hamle yaptı ve sol dizi ile topun kaleye gitmesine engel oldu.



