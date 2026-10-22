Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı.
Pazartesi günü 21.30'da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Şansalan
Eyüpspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu
Gaziantep FK-Erzurumspor FK: Melek Dakan
Samsunspor-Amed SK: Kadir Sağlam
TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
Göztepe-Arca Çorum FK: Mehmet Türkmen
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk
Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın müsabaka görevlileri belirlendi. https://t.co/M5oiTqvePA— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) October 22, 2026