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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı.

Pazartesi günü 21.30'da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Şansalan

Eyüpspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu

Gaziantep FK-Erzurumspor FK: Melek Dakan

Samsunspor-Amed SK: Kadir Sağlam

TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

Göztepe-Arca Çorum FK: Mehmet Türkmen

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! - 1

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