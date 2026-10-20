CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

TFF'den MHK'de yeni atama! Başkanlığa Anthony Taylor getirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) yapılan yeni görevlendirmeleri duyurdu. Yapılan açıklamaya göre MHK Başkanlığı görevine, halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor getirildi.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
TFF'den MHK'de yeni atama! Başkanlığa Anthony Taylor getirildi

TFF, Merkez Hakem Kurulu'ndaki boşalan üyeliklere ilişkin değerlendirmelerin ardından yeni atamaları kamuoyuyla paylaştı.

Federasyonun açıklamasında, Anthony Taylor'ın MHK Başkanlığı'na getirildiği belirtilirken Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek'in de kurul üyeliğine atandığı ifade edildi.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen kadın hakemlerden sorumlu eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir."

#Anthony Taylor #Türkiye Futbol Federasyonu #Merkez Hakem Kurulu #TFF
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
"Italiano'yu göklere çıkarıyoruz ama..."
Sonraki Haber
"Italiano'yu göklere çıkarıyoruz ama..."