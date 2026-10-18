Kocaelispor-Göztepe | CANLI (Trendyol Süper Lig 8. hafta)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 7 maçta 12 puan toplayan yeşil-siyahlılar, taraftarı önünde kazanarak Beşiktaş mağlubiyetini unutturmak istiyor. Göztepe ise deplasmanda galip gelerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kocaelispor-Göztepe karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Ligde 12 puanı bulunan Kocaelispor, sahasında galibiyet alarak puanını yükseltmek isterken, 6 puanla alt sıralarda yer alan Göztepe ise zorlu deplasmandan üç puanla dönmeyi amaçlıyor. Kocaelispor son maçında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, Göztepe ise Eyüpspor'u 4-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE İLK 11'LER
Kocaelispor: Serhat, Uğur, Emir, Dijksteel, Muharrem, Show, Berkan, Susoho, Metehan, Gonçalo, Agyei.
Göztepe: Arda, Arda Okan, Taha, Sundberg, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Antunes, Henrique, Juan.
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kocaelispor ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig 8. hafta mücadelesi 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma Kocaeli Stadyumu'nda oynanıyor.
KOCAELİSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetiyor.