Kocaelispor-Göztepe | CANLI (Trendyol Süper Lig 8. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 7 maçta 12 puan toplayan yeşil-siyahlılar, taraftarı önünde kazanarak Beşiktaş mağlubiyetini unutturmak istiyor. Göztepe ise deplasmanda galip gelerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kocaelispor-Göztepe karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.