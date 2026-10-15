Trendyol Süper Lig'de Orkun Kökçü'nün Kocaelispor'a attığı gol, haftanın golü seçildi
Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın en güzel golü belli oldu. Beşiktaş’ın Kocaelispor’u konuk ettiği karşılaşmada Orkun Kökçü’nün ceza sahası dışından kaydettiği şık gol, haftanın golü seçildi.
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta müsabakalarının tamamlanmasının ardından haftanın golü belli oldu. 11 Ekim Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasında dakikalar 18'i gösterdiğinde Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından kaydettiği ve siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren gol, haftanın golü seçildi.
İŞTE O GOL
Yedinci haftanın golü belli oldu! | Orkun Kökçü 🌟 Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasının en güzel golü, sosyal medya hesaplarımızda yer alan anketlere verdiğiniz oylarla belli oldu. 🗳️ #TrendyolSüperLig | @Besiktas | @OrkunKokcu https://t.co/98A8aboAHR— Trendyol Süper Lig (@superlig) October 15, 2026