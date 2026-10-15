Trendyol Süper Lig'de Orkun Kökçü'nün Kocaelispor'a attığı gol, haftanın golü seçildi

Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın en güzel golü belli oldu. Beşiktaş’ın Kocaelispor’u konuk ettiği karşılaşmada Orkun Kökçü’nün ceza sahası dışından kaydettiği şık gol, haftanın golü seçildi.