CANLI | Başakşehir-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Gençlerbirliği karşılaşacak. Başakşehir'in ev sahibi olacağı karşılaşma öncesi futbolseverler, "Başakşehir-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte tüm ayrıntılar...