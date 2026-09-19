CANLI | Başakşehir-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Gençlerbirliği karşılaşacak. Başakşehir'in ev sahibi olacağı karşılaşma öncesi futbolseverler, "Başakşehir-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte tüm ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftasında Başakşehir ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Başakşehir'in evinde oynanacak olan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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BAŞAKŞEHİR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir-Gençlerbirliği maçı 19 Eylül Cumartesi (Bugün) TSİ 20.00'de oynanacak.
BAŞAKŞEHİR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir-Gençlerbirliği maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanacak.
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