MHK'den paylaşım: Anthony Taylor tartışmalı pozisyonları yorumladı!

Merkez Hakem Kurulu, Anthony Taylor tarafından ele alınan Hakem Kararları Analizi videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Merkez Hakem Kurulu, Anthony Taylor tarafından ele alınan Hakem Kararları Analizi videosunu yayınladı.

Yapılan açıklamada, "MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonlara ilişkin REPU* kapsamında hazırlanan Hakem Kararları Analizi sizlerle.

Hakem kararlarının teknik kriterler doğrultusunda ele alındığı bu analizler, sezon boyunca belirlenen periyotlarda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

*REPU: Hakem Eğitim ve Performans Birimi" ifadeleri kullanıldı.