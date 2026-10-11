Konyaspor ile İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında puan mücadelesi verecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, “Konyaspor - Başakşehir hangi kanalda?”, “Maç saat kaçta başlayacak?” ve “Canlı izle seçenekleri neler?” sorularını araştırıyor. Mücadelenin canlı yayın adresi beIN Sports 1 olacak. İşte Konyaspor - Başakşehir maçına ilişkin ayrıntılar...

Konyaspor - İstanbul Başakşehir maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 7. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın mücadelelerinden birinde Tümosan Konyaspor ile İstanbul Başakşehir kozlarını paylaşacak. İki takımın karşı karşıya geleceği maç öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. "Konyaspor - İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta?" ve "Konyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda?" soruları, maç günü arama motorlarında öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

TÜMOSAN KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Tümosan Konyaspor ile İstanbul Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig 7. hafta mücadelesi, 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak.

KONYASPOR - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarların maç saatini kaçırmamak için yayın programını kontrol etmesi gerekiyor.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor - İstanbul Başakşehir karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜMOSAN KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki mücadele, Konya'da bulunan Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI SKOR EKRANI