Trendyol Süper Lig'de heyecan 7. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u konuk ederken futbolseverler “Beşiktaş - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Beşiktaş maçı canlı izle” sorularına yanıt arıyor. İşte Beşiktaş - Kocaelispor maçının saati, yayın kanalı ve karşılaşma öncesi öne çıkan istatistikler...

Beşiktaş - Kocaelispor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 7. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde futbolseverler, "Beşiktaş - Kocaelispor maçı saat kaçta?", "Beşiktaş - Kocaelispor hangi kanalda?" ve "Beşiktaş maçı canlı izle" aramalarına yöneldi. İki takım arasında Süper Lig tarihinde oynanan karşılaşmalarda siyah-beyazlıların galibiyet sayısındaki üstünlüğü dikkat çekiyor. Peki Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın yayın bilgileri, iki takım arasındaki rekabetin istatistikleri ve öne çıkan detaylar...

BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Kocaelispor arasındaki Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşması 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Beşiktaş - Kocaelispor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ İLE KOCAELİSPOR ARASINDAKİ MAÇLARDA KİM ÜSTÜN?

Beşiktaş ile Kocaelispor arasında geçmişte oynanan lig karşılaşmalarında siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Paylaşılan istatistiklere göre iki ekip arasındaki maçlarda Beşiktaş 25 galibiyet alırken Kocaelispor 5 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

İki takım arasındaki maçlarda Beşiktaş toplam 83 gol kaydederken Kocaelispor 40 golle karşılık verdi. Bu istatistikler, lig tarihindeki rekabette siyah-beyazlı ekibin galibiyet ve gol sayılarında önde olduğunu gösteriyor.

BEŞİKTAŞ, GEÇEN SEZON İKİ MAÇI DA KAZANDI

Beşiktaş, geçen sezon Kocaelispor ile ligde oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanan mücadeleyi 3-1, Kocaeli'deki karşılaşmayı ise 1-0 kazandı.

Yeni randevuda Beşiktaş, taraftarı önünde bir galibiyet daha almayı hedeflerken Kocaelispor geçmiş sezonlardaki sonuçların ardından bu kez deplasmanda farklı bir sonuç elde etmek için sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR REKABETİNDE İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takım, Süper Lig tarihinde İstanbul'da da çok sayıda karşılaşmada karşı karşıya geldi. Paylaşılan verilere göre Beşiktaş, Dolmabahçe'de oynanan lig maçlarında rakibine karşı önemli bir üstünlük kurdu.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Beşiktaş 14 galibiyet elde ederken Kocaelispor 2 kez kazandı. Beş maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 50 gol atarken Kocaelispor 23 gol kaydetti.

Kocaelispor, Beşiktaş karşısındaki son lig galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı. 6 Mart 1999 tarihinde, o dönem BJK İnönü Stadı olarak kullanılan sahada oynanan karşılaşmayı yeşil-siyahlılar 3-0 kazandı. Kocaelispor, bu galibiyetin ardından ligde oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş'ı mağlup edemedi.

BEŞİKTAŞ VE KOCAELİSPOR'UN EN FARKLI GALİBİYETLERİ

Beşiktaş, Kocaelispor karşısındaki en farklı lig galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'da aldı. Siyah-beyazlı ekip, rakibini 7-1 mağlup ederek rekabetteki en farklı skorlarından birine imza attı.

Kocaelispor ise 1998-1999 sezonunda İstanbul'da oynanan mücadelede Beşiktaş'ı 3-0 yenerek rakibine karşı en farklı galibiyetini elde etti.

İki takım arasında farklı skorların yaşandığı karşılaşmalar bunlarla sınırlı kalmadı. 1995-1996 sezonunda İstanbul'da oynanan maçı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 mağlup etmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ, KOCAELİSPOR'A KARŞI SON 12 LİG MAÇINDA KAYBETMEDİ

Beşiktaş'ın Kocaelispor karşısındaki son dönem lig istatistiklerinde de siyah-beyazlıların üstünlüğü öne çıkıyor. Paylaşılan verilere göre Beşiktaş, rakibiyle oynadığı son 12 lig maçının 11'ini kazandı, bir karşılaşmada ise beraberlik yaşandı.

Kocaelispor, Beşiktaş'ı son olarak 1998-1999 sezonunda 3-0 mağlup etti. Bu maçın ardından oynanan lig karşılaşmalarında siyah-beyazlılar 11 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Beşiktaş - Kocaelispor rekabetindeki bu istatistikler, 11 Ekim'de oynanacak karşılaşma öncesinde dikkat çekiyor. Ancak geçmiş maçların sonuçları yeni mücadelenin sonucunu belirlemiyor; iki takım da sahaya yeni bir galibiyet için çıkacak.

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