Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geliyor. Milli ara öncesinde Kocaelispor deplasmanından mağlubiyetle dönen Gaziantep FK, sahasında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Son haftalarda hücum performansıyla dikkat çeken Arca Çorum FK ise deplasmanda puan arayacak. İşte maçın yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi son gelişmeler...

Gaziantep FK-Arca Çorum FK canlı izle!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Arca Çorum FK kozlarını paylaşacak. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın son haftalardaki performansı ve maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ligde oynadığı ilk altı karşılaşmada sekiz puan toplayan Gaziantep FK, milli takım arası öncesinde Kocaelispor deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından sahasında kazanmayı hedefliyor. Arca Çorum FK ise son haftalarda aldığı farklı galibiyetlerle dikkat çekerken Alanyaspor karşısında yaşadığı mağlubiyeti telafi etmek istiyor.

GAZİANTEP FK - ARCA ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep FK ile Arca Çorum FK arasındaki Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşması, 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak.

GAZİANTEP FK - ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. İki takım da ligde yeni bir galibiyet serisi yakalamak ve puan tablosunda avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

GAZİANTEP FK - ARCA ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Arca Çorum FK karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK SON MAÇINDA KOCAELİSPOR'A MAĞLUP OLDU

Gaziantep FK, ligde oynadığı ilk altı maçta sekiz puan topladı. Kırmızı-siyahlı ekip, milli takım arası öncesinde Kocaelispor'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak sezonun ikinci yenilgisini yaşadı. Bu sonuç, takımın iki maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirdi.

Daha önce Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Gaziantep FK, Göztepe deplasmanında ise 4-2'lik galibiyet elde etmişti. Son haftalarda bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet şeklinde ilerleyen takım, Çorum FK karşısında yeniden çıkış yakalamak istiyor.

GAZİANTEP FK'NIN İÇ SAHA PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Gaziantep FK'nın sezon başındaki önemli hedeflerinden biri, kendi sahasında daha istikrarlı sonuçlar almak. Ancak kırmızı-siyahlılar, ligde evinde oynadığı ilk üç karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Teknik ekip, Çorum FK karşılaşmasında hem savunma hem de hücum performansını yükselterek taraftarı önünde üç puana ulaşmayı amaçlıyor.

Takımın son iki maçında gol atamaması da karşılaşma öncesinde öne çıkan başlıklardan biri. İlk dört maçında yedi gol kaydeden Gaziantep FK, son iki haftadaki gol suskunluğunu sona erdirmek için sahaya çıkacak.

ARCA ÇORUM FK SON HAFTALARDA ÇIKIŞ YAKALADI

Arca Çorum FK, sezonun ilk haftalarında istediği sonuçları almakta zorlandı. Galatasaray ile 2-2 berabere kalan ekip, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu ve Beşiktaş deplasmanında 6-2'lik yenilgi yaşadı.

Ancak sonraki haftalarda performansını yükselten Çorum FK, Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Ardından Samsunspor deplasmanında 5-1 kazanarak dikkat çekici bir sonuç elde etti. Takım, bu iki galibiyetin ardından Alanyaspor'a sahasında 2-1 mağlup oldu.

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