Arca Çorum FK, deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup etti!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arca Çorum FK, Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.
Maçın gollerini 37. dakikada Cengiz Ünder, 60. dakikada Alexandros Kyziridis ve 83. dakikada Markus Karlsbakk kaydetti.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Arca Çorum FK ligdeki 3. galibiyetini alarak 10 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.
BURAK YILMAZ YENİ TAKIMIYLA İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Teknik direktör Uğur Uçar'ın ardından Arca Çorum FK'nin başına geçen Burak Yılmaz, yeni takımıyla ilk maçında ilk galibiyetini almış oldu.
SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir karşı karşıya gelecek. Arca Çorum FK ise evinde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak.