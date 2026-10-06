Süper Lig ekibinde ayrılık!

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, istifa kararında ısrarcı olması üzerine teknik direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını bildirdi.

Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyadin'in istifa talebini dün yönetim kurulu olarak kabul etmediklerini hatırlattı.

Diyadin'in bugün kulübe gelerek istifa kararının kesin olduğunu söylediğini aktaran Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim olarak kendisinden memnun olduğumuzu ifade ettik. Bugün kendisi kulübe geldi. Ben dışarıdaydım. Başkan vekilimiz Arif (Ölmez) Bey ve diğer arkadaşlar ile görüşmüş. Dönmeyeceğini söylemiş. 'Kesin kararlıyım, ben ve ekibim bırakıyoruz' demiş. Yazılı olarak da istifa etmiş. Yazılı da istifasını verince bir şey yapamadık. Bu saatten sonra da tutamadık. Kendisi istifa etti. Bunun üzerine karşılıklı anlaştık, hakkını hukukunu kendisine teslim ederek sözleşmeyi sonlandırdık."

Ligin 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Çakmak, "Hoca konusunda acele etmeyeceğiz. Hocalarla tek tek görüşeceğiz, planlarımızı anlatacağız, onların planlarını dinleyeceğiz. Bütçesel anlamda beklentilerini takip edeceğiz. Geçen sene hoca konusunda çok acele ettik. O hatayı yaptım, bu sene yapmayacağım, ince eleyip sık dokuyacağız." diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'in ilk iki haftasında Fenerbahçe ve Göztepe'yi mağlup eden Gençlerbirliği, üçüncü haftada Erzurumspor ile berabere kaldı.

Başkent ekibi, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Kasımpaşa ve Başakşehir karşılaşmalarından mağlup ayrıldı.

Metin Diyadin, kırmızı-siyahlılarda 2025-2026 sezonunda iki ayrı dönemde teknik direktörlük yapmıştı.