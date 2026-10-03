MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, görevinden istifa etti.

Hakemler dosyası soruşturması kapsamında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, görevinden istifa etti.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"KAMUOYU AÇIKLAMASI

Müvekkilimiz Sn. Dr. Ferhat GÜNDOĞDU hakkında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince, Görevi Kötüye Kullanma ve Tehdit suçları yönünden savcılığın tutuklama talebi reddedilmiş, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçu yönünden ise tutuklama tedbirine başvurulmuştur. Adli süreç, vekilleri olarak tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, müvekkilin masumiyetine ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inancımız tamdır. Bununla birlikte; Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması, adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına, müvekkilimiz Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden 03.10.2026 tarihi itibarı ile istifa etmiş ve istifa dilekçesi tarafımızca Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Dr. Ferhat GÜNDOĞDU Vekilleri

Av. Serhat ÇETİN & Av. Celal Nuri DEMİRTÜRK"