MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı! Tüm iddialara yanıt verdi

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, soruşturma kapsamında verdiği ifadede hakem atamaları, görevden uzaklaştırmalar, sınav soruları ve yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin iddiaları yanıtladı. Gündoğdu, kişisel husumetle hareket etmediğini ve para transferlerinin sportif kararlarla bağlantılı olmadığını savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyetteki ifadesine ulaşıldı.

2022'de Tahkim tarafından göreve döndürülen bazı isimlerin 2024'te yeniden liste dışı kalması: Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Koray Gençerler, Mesut Çarık ve başka isimlerin anlatımları üzerinden aynı örüntü Gündoğdu'ya soruldu.

Sabah'ın haberine göre Gündoğdu, kişisel husumet veya intikam saikiyle hareket etmediğini, kararların MHK tarafından kolektif alındığını ve TFF yönetiminin onayından geçtiğini söyledi.

Gündoğdu, değişikliklerin performans, ihtiyaç ve MHK değerlendirmesi çerçevesinde yapıldığını savundu. Belirli geçmiş maçlarda görev yapan hakem ve gözlemcilerin topluca liste dışı bırakıldığı yönündeki iddialar da soruşturma dosyasında yer aldı. Süleyman Abay, Taner Gizlenci ve Emre Altun gibi isimlerin anlatımlarında, özellikle 2015 yılındaki bazı Trabzonspor karşılaşmalarında görev yapan isimlerin yıllar sonra aynı klasman değişikliklerinde dışarıda bırakıldığı aktarıldı.

VETAS ÜZERİNDEN YAPILAN ATAMALAR SORULDU

Hakem atamalarının VETAS üzerinden otomatik değil, manuel olarak değiştirildiği yönündeki beyanlara ilişkin Gündoğdu, VETAS'ın mevzuatta zorunlu bir sistem olmadığını, kendi dönemlerinde sistemi geliştirdiklerini ve bir hakemin keyfi biçimde "etap dışı" bırakıldığı yönündeki beyanları reddetti.

MAÇ ÖNCESİ HAKEMLERİ ARADIĞINI KABUL ETTİ

Gündoğdu, görev süresince bazı hakemleri maç öncesinde aradığını kabul etti. Bunu moral vermek ve önemli bir gündem varsa öğrenmek amacıyla yaptığını söyledi.

Birden fazla tanık, Gündoğdu'nun hakemlerin kimlerle görüştüklerini bildiği veya HTS kayıtlarına ulaşılabileceği yönünde konuştuğunu söyledi. Gündoğdu ise bu sözleri kabul etmekle birlikte bağlamının farklı olduğunu; kurum içi bilgilerin basına sızdırılmaması için, şikâyet hâlinde HTS kayıtlarının yargının eline geçebileceğini hatırlattığını ifade etti. Kendisinin bunu tehdit değil, hakemlerin kariyerlerini korumaya yönelik uyarı olarak gördüğünü söyledi.

"BEN SENİN HAKEMLİĞİNİ BİTİRMEKLE BİTİRMEMEK ARASINDA RAMAKTAYIM"

Gündoğdu'nun Kerem Ersoy'a "Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım", "Sana son şans veriyorum", "MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma", "Hakemliğinden olacaksın" şeklinde ifadeler kullandığı dijital materyallerde göründü. Gündoğdu, ses kaydının hukuka aykırı elde edilmiş olabileceğini ve hukuka aykırı delil üzerinden soruşturma yürütülemeyeceğini belirterek içeriğe ilişkin cevap vermeyeceğini söyledi.

VAR KARARINDAN SONRA 70 GÜN GÖREV VERİLMEDİĞİ İDDİASI

VAR kararından sonra yaklaşık 70 gün görev verilmeyen Abdullah Buğra Taşkınsoy, Gençlerbirliği-İstanbulspor maçındaki bir VAR müdahalesinden sonra Gündoğdu'nun kendisine ve diğer VAR ekibine "İkinci bir emre kadar müsabakalara çıkmayacaksınız" dediğini ve yaklaşık 70 gün görev alamadığını anlattı. Bu iddialara ilişkin Gündoğdu, Taşkınsoy'un çok önemli bir hata yaptığını, hakemlerin ciddi hatalarda uzun süre "etap dışı" bırakılmasının normal olduğunu söyledi.

Taşkınsoy, sezon başı seminer tarihinin basına sızdırılmasıyla ilgili olarak Gündoğdu'nun kendisini suçladığını, "Sana bu sene maç vermeyeceğim" dediğini ve yaklaşık 75 gün görev alamadığını söyledi. Daha sonra sızıntıyı kendisinin yapmadığının anlaşılması üzerine yeniden görev verildiğini ifade etti.

Gündoğdu, hakemlere zaman zaman kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabileceğini ancak keyfî cezalandırma yapmadığını savundu.

SINAV SORULARININ ÖNCEDEN VERİLDİĞİ İDDİASI

Tanıklar, bazı hakemlerin sınav, yabancı dil, koşu testi, gözlemci notu gibi objektif kriterlere rağmen terfi ettirildiğini; bazı başarılı isimlerin ise düşürüldüğünü iddia etti.



Gündoğdu, terfi ve tenzillerin MHK talimatları, sınavlar ve kurul kararları çerçevesinde yapıldığını; "yakın" hakemlere ayrıcalık tanımadığını belirtti. Sınav sorularının bazı hakemlere önceden verildiği yönündeki beyanlara ilişkin ise, bu olaylara bizzat şahit olmadığını ve sınav süreçlerinin eğitim birimi tarafından yürütüldüğünü söyledi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI SORULDU

Ferdi Karadoruk'a ait olduğu belirtilen WhatsApp yazışmalarında sınav sorularının önceden paylaşıldığı, Gündoğdu'nun sınava girecek hakemlere "bu sorulara çalışın", "hepsi serbest vuruş olacak", "3 tane kartlardan olacak" şeklinde mesajlar gönderildiğini gösteren ekran görüntüleri soruldu. Gündoğdu, TFFHGD'nin hakem sınavlarında yetkili olmadığını ve söz konusu yazışmalarla ilgili bilgisi bulunmadığını ileri sürdü.

Ali Tuna'nın 2017'de gönderilen başarısız sınav evrakındaki yazıların kendisine ait olmadığı yönündeki bilirkişi değerlendirmesi de Gündoğdu'ya soruldu. Gündoğdu, evrak üzerinde sahtecilik yapılmadığını ve Ali Tuna'nın kendisine husumet beslediğini söyledi.

HESAPLARINDAKİ YÜZ MİLYONLARCA LİRALIK HAREKET SORULDU

Gündoğdu'ya, 2007-2026 arasında 5 bin 773 para çıkışı işleminde 294 milyon 116 bin TL, 3 bin 620 para girişi işleminde 258 milyon 289 bin TL hareket bulunduğu soruldu.

Gündoğdu; maaş, emeklilik ikramiyesi, OYAK, TFF ücretleri, araç/ev/arsa alım-satımları ve diğer resmî işlemlerden kaynaklandığını söyledi.

FİDANLAR İNŞAAT'A 40 MİLYON 140 BİN TL TRANSFER

2 Haziran 2025-26 Mayıs 2026 arasında şirkete toplam 40,14 milyon TL gönderildiği soruldu. Gündoğdu, Ankara İncek Manzara Evleri projesinden kızları için iki adet 2+1 konut aldığını, ödemelerin eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edilen para ile kendi birikimlerinden karşılandığını söyledi.

40,14 MİLYON TL İLE TAKSİT AÇIKLAMASI ARASINDAKİ DİKKAT ÇEKİCİ UYUMSUZLUK

Bir sonraki soruda şirkete tekrarlayan 600 bin TL'lik transferler sorulduğunda Gündoğdu, "iki ev olduğu için aylık 1,2 milyon TL, 12 ay boyunca" ödeme yaptığını söyledi.

TFF'DEN YAKLAŞIK 9,67 MİLYON TL ÖDEME

TFF'den yaklaşık 9,67 milyon TL ödeme: 2017-2026 arasında TFF'den 192 işlemde toplam 9 milyon 672 bin 158,72 TL giriş bulunduğu soruldu.

Gündoğdu, tamamının huzur hakkı, görev ücreti ve harcırah olduğunu; dayanak belgelerinin TFF'de bulunduğunu söyledi.

PARA HAREKETLERİNİN SPORTİF KARARLARLA BAĞLANTISI SORULDU

Gündoğdu, mevduat faizi veya kıymetli emtiadaki paranın ödeme zamanlarında nakde çevrilmesi nedeniyle bankalar arası hareket yaptığını, özellikle son bir yılda yoğunlaştığını söyledi.

MASAK verilerindeki TFF, TFFHGD ve futbol/hakemlik camiasındaki kişilerle para transferlerinin hakem görevlendirmesi, klasman yükselmesi, sınav, terfi veya maç sonucu karşılığı olup olmadığı doğrudan soruldu.

Gündoğdu bunu kesin biçimde reddetti. TFFHGD'ye yapılan ödemelerin yıllık vize/üyelik ücretleri olduğunu söyledi.