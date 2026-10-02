Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 'Hakemler Dosyası' hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de milli araya girilmesi ile birlikte üst üste yaşanan skandal gelişmelerin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ligin ertelenmesi ve Türk futbolunda gerekli temizliğin yapılması yönünde çağrıda bulundu. TRT Spor'da "hakemler dosyası" hakkında açıklamalarda bulunan Adalı, "Gerekirse iki hafta ligler ertelensin. Bir şeye başlandı. Ne yapılacaksa, nasıl temizlenecekse her şey komple yapılsın. Ondan sonra bunun üstüne bir daha konuşmayalım." dedi.

"DÜZGÜN GİTMEYEN ŞEYLERİ DİLE GETİRDİM"

"Adli süreç devam ederken bu konu hakkında konuşmamız ne kadar doğru bilmiyorum ama bazı şeyleri konuşmamak da olmuyor. Başkanlığım süresince MHK'de düzgün gitmeyen şeyleri dilim döndüğünce dile getirdim, mücadelesini verdim. Her zaman söyledim, bu Beşiktaş ile ilgili olmaktan öte Türk futbolun içinde olduğu duruma etki eden bir durum. Bugün geldiğimiz noktada, son 1 senede diyeyim, ne söylediysek onun paralelinde iş adli mercilere götürüldü. Şu anda da 7-8 kişi herhalde sorgulanıyor. İlk gün de söyledim, önceliğimiz Beşiktaş, kendi kulübüm için arayışım var ama Türk insanının futboldan başka zevki yok, bu zevkiyle kimsenin oynamasına müsaade edilmemesi lazım diyordum ve gereken operasyon yapıldı. Beklentim sonuna kadar gitmesi, dibine kadar gitmesi. Ne var ne yok en ince ayrıntılarına kadar temizlenmesi, beklentim bu. Kendi kulübüm için değil sadece, Türk futbolu için istiyorum. Konu adli mercilerde. Canı gönülden gereğinin yapılacağına inanıyorum."

"ERTUĞRUL DOĞAN İLE KONUŞTUM"

"Operasyon, bu hadise ilk başladığında Ertuğrul Başkan ile konuştum, Kulüpler Birliği olarak bir araya gelelim. Bu iş bugünden yarına bitecek görünmüyor. 'Dibine inilsin' demiştim, inilirse 3-5 günde sonuç alınacağını zannetmiyorum. Bir an önce Kulüpler Birliği olarak bir araya gelip istişare yapmamız lazım. Ertuğrul Başkan ile konuştum. Dursun Başkan yurt dışındaydı, dönsün bir araya gelelim. Pazartesi herkes müsait olursa bir araya geleceğiz."

LİGİ ERTELEME ÇAĞRISI

"Kulüpler Birliği olarak masaya yatırmamız lazım. Bir şeyleri aceleye getirmek istemiyorum. İnsanların kulağına hiç hoş gelmeyecek ama şu milli aradan sonra, her şey yerli yerine oturana kadar gerekirse 2 hafta ligler ertelensin. Bu kadar bir şeye başlandı, komple ne yapılacaksa, temizlenecekse yapılsın ve bir daha üstüne konuşmayalım. Önümüzdeki 1 haftayı düşünecek olursak, 3 haftada bir şeyler ortaya çıkar. Herkes fikrini söyler, bir noktaya gelinir. MHK bugüne kadar hala istifa etmiş değil."

"İNŞALLAH TÜRK FUTBOLU NEFES ALIR"

"Kulüplerin illaki önerisi oluyor. Önerilerin yarısı gerçekleşiyor, yarısı gerçekleşmiyor. Nihayetinde TFF yönetimi seçiyoruz. MHK bağımsız diyoruz ama gördüğümüz tapeler gösteriyor ki çok bağımsız hali yokmuş. 6 aydır 1 senedir söylüyoruz, çıktı ortaya. Mevcut durum nasıl aksiyon alacak, onu bir görmemiz lazım. Koskoca Türkiye, merak edilmesin, 3 hafta içinde üstesinden gelinir. Ortak akılla beraber irade ortaya konsun. İrade ortaya konmuş vaziyette. Adalet Bakanımız düşüncelerini anlatan çok güzel bir tweet paylaştı. İnşallah sonuna kadar gider ve Türk futbolu nefes alır. Hiçbirimizin, ben de dahil futbolun haricinde neşemiz, zevkimiz yok."

"MHK BAŞKANI YABANCI OLABİLİR"

"Yabancı MHK olabilir. Daha çıplak gözle, sağdan soldan etkilenmeden doğrusunu yaparlar. Ona hiç hayır demem, olabilir. Şu iş yüzde yüz dibine kadar inilmeden gerekirse biz 1 hafta daha oynamayalım. Bu temizlik yapılsın."