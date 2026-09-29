PFDK, 29 Eylül 2026 tarihli toplantısında aldığı kararları açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a 1 maç ve 100 bin TL para cezası verilirken, Lesley Ugochukwu 2 maç men cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 29 Eylül 2026 tarihli toplantısında alınan kararları açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, Trabzonspor maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verildi.

OKAN BURUK'A 1 MAÇ CEZA

PFDK, 19 Eylül'de oynanan Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Okan Buruk'u cezalandırdı.

Kurul, Buruk'a 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile birlikte 100 bin TL para cezası verilmesine karar verdi.

GALATASARAY'A 350 BİN TL CEZA

PFDK, aynı karşılaşmada Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 350 bin TL para cezası verdi.

Ayrıca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan belirli misafir tribün bloklarındaki seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine ve bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine hükmedildi.

UGOCHUKWU'YA 2 MAÇ MEN

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Lesley Chimuanya Ugochukwu da Trabzonspor karşılaşmasında rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı.

Bu kararın ardından Okan Buruk, Galatasaray'ın cezasının infaz edileceği karşılaşmada takımının başında yedek kulübesinde yer alamayacak.