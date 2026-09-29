Süper Lig ekibinin yeni teknik direktörü açıklandı! Eyüpspor'da Mustafa Dalcı dönemi başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Özhan Pulat'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Özhan Pulat'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Mustafa Dalcı! Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı'ya kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine, eflatun-sarılı formamız altında başarılı bir dönem diliyoruz." ifadeleri kullandı.