Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sezonu sürdüren Kocaelispor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için Fenerbahçe'nin Sırp sağ beki Ognjen Mimovic'i kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.
Sarı-lacivertli formayla henüz resmi bir maça çıkmayan genç savunmacı, önce Zenit ardından Pafos'ta kiralık forma giydi.
F.BAHÇE SICAK BAKIYOR
Süper Lig'de üst sıralarda yer tutmayı ve sezon sonunda Avrupa bileti almayı hedefleyen İzmit ekibi, özellikle kanat savunmasında hem tempo hem de hücum katkısı arıyor.
Fenerbahçe ise 22 yaşındaki oyuncunun düzenli forma şansı bulması için Kocaelispor'un teklifine sıcak bakıyor.