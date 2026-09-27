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Fenerbahçe'den Süper Lig ekibine gidebilir! Teknik heyet ayrılığa izin verdi

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-lacivertli takımda forma giyen bir futbolcunun, Süper Lig'den bir kulüple anlaşarak yakın zamanda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den Süper Lig ekibine gidebilir! Teknik heyet ayrılığa izin verdi

Fenerbahçe milli ara öncesi Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk etmişti.

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Fenerbahçe'den Süper Lig ekibine gidebilir! Teknik heyet ayrılığa izin verdi

Kanarya bu mücadeleden 8-0'lık skorla galip ayrılmayı başarmıştı.

Fenerbahçe'den Süper Lig ekibine gidebilir! Teknik heyet ayrılığa izin verdi

Sarı-lacivertliler aldığı tarihi skorla milli araya oldukça moralli girmişti.

Fenerbahçe'den Süper Lig ekibine gidebilir! Teknik heyet ayrılığa izin verdi

Fenerbahçe'de milli takımlara davet almayan oyuncularla hazırlıklar son hız sürerken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den Süper Lig ekibine gidebilir! Teknik heyet ayrılığa izin verdi

Kanarya'da son olarak transferde sürpriz bir gelişme söz konusu.

Fenerbahçe'den Süper Lig ekibine gidebilir! Teknik heyet ayrılığa izin verdi

Fenerbahçe'den o futbolcu ile Kocaelispor'un yakından ilgilendiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Süper Lig ekibine gidebilir! Teknik heyet ayrılığa izin verdi

Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sezonu sürdüren Kocaelispor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için Fenerbahçe'nin Sırp sağ beki Ognjen Mimovic'i kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.

Fenerbahçe'den Süper Lig ekibine gidebilir! Teknik heyet ayrılığa izin verdi

Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Selçuk İnan'ın bu transferi özellikle istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den Süper Lig ekibine gidebilir! Teknik heyet ayrılığa izin verdi

22 yaşındaki Mimovic, 2025 kış transfer döneminde Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye katılmıştı.

Fenerbahçe'den Süper Lig ekibine gidebilir! Teknik heyet ayrılığa izin verdi

Sarı-lacivertli formayla henüz resmi bir maça çıkmayan genç savunmacı, önce Zenit ardından Pafos'ta kiralık forma giydi.

Fenerbahçe'den Süper Lig ekibine gidebilir! Teknik heyet ayrılığa izin verdi

F.BAHÇE SICAK BAKIYOR

Süper Lig'de üst sıralarda yer tutmayı ve sezon sonunda Avrupa bileti almayı hedefleyen İzmit ekibi, özellikle kanat savunmasında hem tempo hem de hücum katkısı arıyor.

Fenerbahçe'den Süper Lig ekibine gidebilir! Teknik heyet ayrılığa izin verdi

Selçuk İnan'ın, genç yaşa rağmen milli takım tecrübesi de bulunan Mimovic'i bu profile uygun gördüğü ifade ediliyor.

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