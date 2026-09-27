Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transfer döneminde bomba bir iddia gündeme geldi. Yıldız golcünün Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı ve Galatasaray, Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan birinde forma giymek istediği öne sürüldü. İşte transferde tüm detaylar...