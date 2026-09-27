Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Transfer döneminde bomba bir iddia gündeme geldi. Yıldız golcünün Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı ve Galatasaray, Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan birinde forma giymek istediği öne sürüldü. İşte transferde tüm detaylar...
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Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte futbol dünyasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Dış basından gelen son iddia ise Türk futbolunda büyük yankı uyandıracak cinsten.
Kariyerine yeni bir yön vermeye hazırlanan yıldız futbolcunun Türkiye seçeneğine sıcak baktığı öne sürüldü.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre deneyimli golcü, Avrupa'ya dönüş ihtimalini yeniden değerlendirmeye başladı.
Oyuncunun özellikle Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.
ATMOSFERE HAYRAN KALDI
Brezilyalı yıldızın Türkiye'deki futbol atmosferini yakından takip ettiği aktarıldı.
Özellikle büyük kulüplerin taraftar desteğinin oyuncunun kararında etkili olduğu ifade edildi.
SALAH GİBİ MEYDAN OKUYACAK
Yıldız futbolcunun kariyerinde yeni bir meydan okuma aradığı kaydedildi. Bu doğrultuda Türkiye'nin önemli seçeneklerden biri haline geldiği belirtildi.
Oyuncunun ABD, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi liglere ise aynı ilgiyi göstermediği öne sürüldü.
Brezilyalı futbolcunun daha rekabetçi bir ortamda mücadele etmek istediği ifade edildi. Bu nedenle Süper Lig'in oyuncu açısından cazip bir alternatif olduğu belirtildi.
ADRESİ ÜÇ BÜYÜKLER...
Türkiye'de ise yıldız futbolcunun adresi üç büyükler olabilir.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyuncunun ilgisini çeken kulüpler arasında yer aldığı aktarıldı.
Üç kulübün de dünya çapındaki taraftar kitlesinin futbolcuyu cezbettiği kaydedildi.
DERBİ TECRÜBESİNİ TATMAK İSTİYOR
Özellikle derbi atmosferlerinin oyuncu açısından önemli bir faktör olduğu belirtildi.
MEVCUT KONTRATI...
Oyuncunun mevcut kulübündeki geleceğinin ise henüz netleşmediği ifade edildi. Bu durum transfer ihtimalini daha da dikkat çekici hale getiriyor. Brezilyalı golcünün performansını yeniden üst seviyeye taşıması Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda.
Ancak oyuncunun önceliğinin Türkiye olabileceği öne sürüldü. Üç büyüklerin transfer planlamaları açısından bu gelişme şimdiden merak uyandırdı. Önümüzdeki dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinde bu isimle ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir.
Brezilya basınındaki iddianın ardından futbolcunun kim olduğu da büyük merak konusu oldu. Türkiye'ye gelmek isteyen yıldızın Gabriel Barbosa olduğu ortaya çıktı.
Futbol dünyasında Gabigol lakabıyla tanınan Brezilyalı golcü, yeniden Avrupa'da forma giymeye sıcak bakıyor.
30 yaşındaki forvet, son bir yılda Cruzeiro ve Santos formalarıyla toplam 42 karşılaşmada görev aldı.
PERFORMANSI
Gabigol bu süreçte 21 gol ve 10 asist üreterek toplam 31 gole doğrudan katkı sağladı.
Brezilyalı yıldızın Türkiye tercihi gerçekleşirse Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında ciddi bir transfer rekabeti yaşanabilir.
Gabigol'ün geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki dönemde netleşmesi beklenirken, Süper Lig ihtimali şimdiden transfer gündeminin en dikkat çekici başlıklarından biri oldu.
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Placar:"Gabigol, Türkiye seçeneğine sıcak bakıyor"