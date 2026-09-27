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Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transfer döneminde bomba bir iddia gündeme geldi. Yıldız golcünün Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı ve Galatasaray, Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan birinde forma giymek istediği öne sürüldü. İşte transferde tüm detaylar...

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Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte futbol dünyasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Dış basından gelen son iddia ise Türk futbolunda büyük yankı uyandıracak cinsten.

Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kariyerine yeni bir yön vermeye hazırlanan yıldız futbolcunun Türkiye seçeneğine sıcak baktığı öne sürüldü.

Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Brezilya basınında yer alan haberlere göre deneyimli golcü, Avrupa'ya dönüş ihtimalini yeniden değerlendirmeye başladı.

Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Oyuncunun özellikle Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

ATMOSFERE HAYRAN KALDI

Brezilyalı yıldızın Türkiye'deki futbol atmosferini yakından takip ettiği aktarıldı.

Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Özellikle büyük kulüplerin taraftar desteğinin oyuncunun kararında etkili olduğu ifade edildi.

Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

SALAH GİBİ MEYDAN OKUYACAK

Yıldız futbolcunun kariyerinde yeni bir meydan okuma aradığı kaydedildi. Bu doğrultuda Türkiye'nin önemli seçeneklerden biri haline geldiği belirtildi.

Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Oyuncunun ABD, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi liglere ise aynı ilgiyi göstermediği öne sürüldü.

Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Brezilyalı futbolcunun daha rekabetçi bir ortamda mücadele etmek istediği ifade edildi. Bu nedenle Süper Lig'in oyuncu açısından cazip bir alternatif olduğu belirtildi.

Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

ADRESİ ÜÇ BÜYÜKLER...

Türkiye'de ise yıldız futbolcunun adresi üç büyükler olabilir.

Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyuncunun ilgisini çeken kulüpler arasında yer aldığı aktarıldı.

Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Üç kulübün de dünya çapındaki taraftar kitlesinin futbolcuyu cezbettiği kaydedildi.

Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

DERBİ TECRÜBESİNİ TATMAK İSTİYOR

Özellikle derbi atmosferlerinin oyuncu açısından önemli bir faktör olduğu belirtildi.

Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

MEVCUT KONTRATI...

Oyuncunun mevcut kulübündeki geleceğinin ise henüz netleşmediği ifade edildi. Bu durum transfer ihtimalini daha da dikkat çekici hale getiriyor. Brezilyalı golcünün performansını yeniden üst seviyeye taşıması Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda.

Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ancak oyuncunun önceliğinin Türkiye olabileceği öne sürüldü. Üç büyüklerin transfer planlamaları açısından bu gelişme şimdiden merak uyandırdı. Önümüzdeki dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinde bu isimle ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir.

Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Brezilya basınındaki iddianın ardından futbolcunun kim olduğu da büyük merak konusu oldu. Türkiye'ye gelmek isteyen yıldızın Gabriel Barbosa olduğu ortaya çıktı.

Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Futbol dünyasında Gabigol lakabıyla tanınan Brezilyalı golcü, yeniden Avrupa'da forma giymeye sıcak bakıyor.

Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

30 yaşındaki forvet, son bir yılda Cruzeiro ve Santos formalarıyla toplam 42 karşılaşmada görev aldı.

Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

PERFORMANSI

Gabigol bu süreçte 21 gol ve 10 asist üreterek toplam 31 gole doğrudan katkı sağladı.

Transfer bombasını patlattılar! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Brezilyalı yıldızın Türkiye tercihi gerçekleşirse Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında ciddi bir transfer rekabeti yaşanabilir.

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