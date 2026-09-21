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Ömer Üründül'den 8-0 sonrası İsmail Kartal'a eleştiri: Niye 70. dakikayı bekliyorsun?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0'lık skorla mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ardından Ömer Üründül, sarı-lacivertlilerin aldığı galibiyeti değerlendirdi ve İsmail Kartal'ın aldığı kararı eleştirdi.

Giriş Tarihi:
Ömer Üründül'den 8-0 sonrası İsmail Kartal'a eleştiri: Niye 70. dakikayı bekliyorsun?

ÖMER ÜRÜNDÜL-20 DAKİKADA MAÇI BİTİRDİ

Dün öyle bir maç izledim ki teknik bir analiz yapmak mümkün değil. Eyüpspor, kalecisinden en uçtaki oyuncusuna kadar çok zayıf bir ekip.

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Ömer Üründül'den 8-0 sonrası İsmail Kartal'a eleştiri: Niye 70. dakikayı bekliyorsun?

Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü olmayışı, rakibi küçümseme anlayışını ortadan kaldırmıştı. Fırtına gibi bir başlangıç, daha ilk 20 dakikada maç bitti. Ondan sonra da 90 dakikanın sonunda ortaya 8 gollü bir galibiyet çıktı. Gelelim genel gözlemlerime…

Ömer Üründül'den 8-0 sonrası İsmail Kartal'a eleştiri: Niye 70. dakikayı bekliyorsun?

Dünün iki tane önemli artısı vardı. Biri Vedat'ın performansı, 4 gol ve kendisine yapılan penaltı. İkincisi de takım olarak rahat giden bir maçta iş ciddiyetini hiçbir oyununun bırakmayışıydı.

Ömer Üründül'den 8-0 sonrası İsmail Kartal'a eleştiri: Niye 70. dakikayı bekliyorsun?

Bir de İsmail Yüksek olayı var. Bir defa kesinlikle kulübe oyuncusu değil. İkinci yarıda girdi, belki kolay maç ama önemli pres özelliklerini sergiledi.

Ömer Üründül'den 8-0 sonrası İsmail Kartal'a eleştiri: Niye 70. dakikayı bekliyorsun?

Bir de kazanılması gereken bir Bartuğ Elmaz var. Çok az görev yaptı, hep başarılıydı. Milli Takım'a da çağırıldı. Mesela İsmail Kartal'ın, Kante'yi hiç oynatmaması, İsmail ile başlayıp sonra da Bartuğ ile devam etmesi gerekirdi.

Ömer Üründül'den 8-0 sonrası İsmail Kartal'a eleştiri: Niye 70. dakikayı bekliyorsun?

Bir önemli konu da Lukaku'nun durumu. Böyle önemli santrforu kazanmak gerekiyor. Şu andaki fizik gücü yetersiz. Bunu görmesine rağmen İsmail Kartal, kritik Gaziantep maçında Lukaku ile başladı. Bu riski aldığına göre o da kazanmak istiyor. O zaman dün niye 70. dakikayı bekliyorsun. İkinci yarı Lukaku'yu oyuna al, Vedat'ın istekli oluşu seni motive edebilir ama o zaman fark 5'ken, çift santrfor oynat.

#Ömer Üründül #İsmail Kartal #Fenerbahçe #Eyüpspor #Trendyol Süper Lig #İsmail Yüksek #Bartuğ Elmaz
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