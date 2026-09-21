Ömer Üründül'den 8-0 sonrası İsmail Kartal'a eleştiri: Niye 70. dakikayı bekliyorsun?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0'lık skorla mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ardından Ömer Üründül, sarı-lacivertlilerin aldığı galibiyeti değerlendirdi ve İsmail Kartal'ın aldığı kararı eleştirdi.