Ömer Üründül'den 8-0 sonrası İsmail Kartal'a eleştiri: Niye 70. dakikayı bekliyorsun?
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0'lık skorla mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ardından Ömer Üründül, sarı-lacivertlilerin aldığı galibiyeti değerlendirdi ve İsmail Kartal'ın aldığı kararı eleştirdi.
ÖMER ÜRÜNDÜL-20 DAKİKADA MAÇI BİTİRDİ
Dün öyle bir maç izledim ki teknik bir analiz yapmak mümkün değil. Eyüpspor, kalecisinden en uçtaki oyuncusuna kadar çok zayıf bir ekip.
Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü olmayışı, rakibi küçümseme anlayışını ortadan kaldırmıştı. Fırtına gibi bir başlangıç, daha ilk 20 dakikada maç bitti. Ondan sonra da 90 dakikanın sonunda ortaya 8 gollü bir galibiyet çıktı. Gelelim genel gözlemlerime…