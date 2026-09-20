Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Galatasaray'ı ağırladı. Bordo-mavililer, taraftarı önünde oynanan mücadelede sarı-kırmızılı rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla yendi. Sezona ilk 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Galatasaray, bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Fotomaç gazetesi yazarları, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını yorumladı. İşte o yazılar... (TS, GS Spor haberleri)