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Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Galatasaray'ı ağırladı. Bordo-mavililer, taraftarı önünde oynanan mücadelede sarı-kırmızılı rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla yendi. Sezona ilk 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Galatasaray, bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Fotomaç gazetesi yazarları, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını yorumladı. İşte o yazılar... (TS, GS Spor haberleri)

Giriş Tarihi:
Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi!

YUNUS EMRE SEL - MANİFESTO

Ateşten gömleği giymek büyük bir cesarettir; o gömleği Galatasaray derbisi öncesinde kuşanıp zafere yürümek ise tam bir karakter gösterisidir. Ludogorets'teki konfor alanını bırakıp Trabzonspor'un başına geçen Thomas Reis, Samsunspor günlerinden kalma o sert, dikine ve yıpratıcı derbi aklını Papara Park'a tek hamlede aşıladı. Bu denli dar bir takvimde köklü bir taktik devrim beklenemezdi; ancak Reis, oyuncuların zihnine o özlenen kazanma refleksini ve mental direnci yerleştirmeyi başardı.

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Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi!

Orta sahadaki geçişleri telaşsız, olgun ve dikine paslarla organize eden bordo-mavililer, Galatasaray'ın temposuna teslim olmadı; aksine oyunu kontrol etti. Osimhen'in yokluğunda hem hücum kurgusu hem de psikolojik olarak duvara toslayan sarı-kırmızılılar, geriye düştükçe disiplinden tamamen koptu. Okan Buruk ve Ugochukwu'nun kırmızı kartları da sahadaki bu çaresizliğin somut birer belgesiydi.

Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi!

Ve gecenin baş aktörü: Muhammed Salah. 85 metrelik deparla gelen açılış golünden usta işi hat-trick'e uzanan resitaliyle dünya çapında bir liderlik sergiledi. Saviolo ve Franculino'nun ön alandaki yırtıcı dinamizmi, Mısırlı yıldızın kalitesiyle birleşince durdurulamaz bir güç ortaya çıktı. Kaleyi bulan her şutun ağlarla buluştuğu bu tarihi gece, yalnızca 4-0'lık görkemli bir derbi galibiyeti değil, Karadeniz'de şahlanan yeni bir fırtınanın manifestosudur.

Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi!

SERKAN KORKMAZ - SALAH FARKI

Avrupa'da yaşayan futbolseverlere, en iyi sağsol kanat forveti ikililerini sorsak, Leao-Sane ikilisinin ilk on sırada yer bulacağı kesin. Şaka değil bu söylediğim. Osimhen'i de katarsak Okan Buruk'un elindeki hücum hattı gerçekten inanılmaz kaliteli. Ama yıllarca bir on numara bulamayan takıma Rusya'dan on numara alınca, Leao'yu geç transfer edince, süper golcün Osimhen'i yersiz efor sarfetmeye mecbur edip, sakatlanmasına 'dur' diyemeyince, Sane gibi bir silahı milli takımında bile gözden düşürecek kadar göz ardı edince, ilk yarıda üç golü filenden çıkarıp, soyunma odasına yıkık bir halde girebiliyorsun işte.

Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi!

Trabzon deplasmanında üç gol geriye düşünce ne yapsan boş. Şunu ısrarla söylemek lazım; Sara, Yunus ve Deniz Gül bu maç için yanlış kararmış. Lesley, Barış Alper ve Batrakov ile daha dirençli ve daha etkili bir Galatasaray izleyebilirdik. Her şeye rağmen dün gece sahadan üç puanla ayrılacak bir Trabzonspor izledik.

Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi!

Üç gole imza atan Muhammed Salah'ın en son ihtiyaç duyacağı şey övgü olsa gerek. Kendisini ayakta alkışlarken gecenin diğer etkileyici ismi Saviolo'ya vurgu yapmak istiyorum. Oysa; yazının en başında bahsettiğim Avrupalı futbolseverler Saviolo'nun adını bile bilmiyorlardır. Okan Hoca, yönetimle birlikte sorumlusu olduğu bu büyük hezimette maç sonu basın toplantısına çıkmamak için kırmızı kart gördü gibi oldu. O dakikada bence Saviç de kırmızı kart görmeliydi. Lesley'nin Ozan Tufan'a yaptığı gaddarca harekete kırmızı vermek için VAR müdahalesi beklemek Kolak'ın en büyük hatasıydı. Tebrikler, alkışlar; Salah, Reis ve Trabzonlular'a.

Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi!

ZEKİ UZUNDURUKAN - SALAH REİS

Tam 85 metre topu süreceksin. Topu sürerken de rakip stoperleri peşine takacaksın. Sonra da Uğurcan Çakır'ın bakışları arasında topu köşeye bırakacaksın! Böyle bir jeneriklik golü ancak Muhammed Salah atar. Dünya üzerindeki en büyük Müslüman futbolcu Salah, dün akşam Papara Park'ta Galatasaray'ı yıktı geçti. Thomas Reis, iki idmanla Trabzonspor'u Galatasaray karşısına çıkardı. Elinde bir sihirli değnek yoktu. Ama kadroya yaptığı sihirli dokunuşlarla Trabzonspor'un zaferini hazırladı Alman hoca. Orta alanda Fabinho'nun yanında Melih'i oynatarak, Galatasaray'a üstünlük kurdu. Melih çok iyi savaştı. Alanları çok iyi kapattı.

Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi!

Hücumda da eski formundan uzak Onuachu'nun yerine Franculino Dju ile maça başladı. Sol kenarda Saviolo'yu kullandı. Saviolo attığı gol ve hızlı oyunu ile Galatasaray savunmasının adeta başını döndürdü. Güzel de bir gol attı. Dju'nun hücumda olması, Galatasaray savunmasını çok zor durumlara sokarken, Salah da kendine çok daha iyi bir konfor alanı oluşturdu.

Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi!

Salah bir futbolcudan çok daha fazlası. Tek başına maç kazandıran oyuncu. Premier Lig'de Liverpool formasıyla M. City, Arsenal ve M. United gibi devlere çok çektirdi golleri ve asistleri ile. Şimdi Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla sahne aldı. Dün attığı üç güzel gol ve bir asistle tarihi zaferin mimarı oldu. Trabzonspor ilk yarıda farka gitti ama tarihi farkı kaçırdı.

Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi!

Thomas Reis'in doğru hücum hattı, Fırtına'ya galibiyeti getirdi. Onuachu ile Trabzonspor hep havadan oynuyordu. Dju ile yerden ve ayağa pas yaparak oynayınca, pozisyon üzerine pozisyon üretti. Ayrıca Dju dün oyunun hem hücum yönünde hem de savunma yardımında vardı. İlk yarıda arka direkte kaleye giden bir topu da çıkarmasını bildi. Trabzonspor'un derbinin bazı bölümlerindeki şiir gibi oyununu, bu sezon La Liga'da Barcelona oynuyor. Okan Buruk ikinci yarıya başlarken Deniz'i kenara alıp, Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Galatasaray'dı. Bu dakikalarda çok iyi savunma yapan bir Trabzonspor vardı sahada.

Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi!

Mustafa Eskihellaç, Melih ve Fabinho stoperlerin arasına girerek kritik müdahaleler yaptı. Thomas Reis de Dju'nun yerine Onuachu'yu, Muçi'nin yerine de Ozan Tufan'ı oyuna aldı. İki teknik adam da ikinci yarıda derbiyi adeta bir santranç oyununa çevirdi. Hamle üstüne hamle yaptılar. Maçın 71. dakikasında Okan Buruk kırmızı kart gördü. Kaleci Onana harika bir maç çıkardı. Jakobs'un, Sallai'nin şutlarını muazzam çıkardı. Sane'nin ayağındaki topu ustaca çaldı. Geriden oyun kurdu ve 10 üzerinden 10 kalecilik örneği gösterdi Onana.

Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi!

Derbinin yıldızı Salah, maçın son bölümünde de tıpkı maçın başında olduğu gibi yine olağanüstü bir gol attı. Derbideki Salah performansını bu günün gençleri, yıllar sonra dede olduklarında torunlarına anlatacaklar. Uzun yıllardır böyle üstün derbi performansı ortaya koyan bir futbolcu yoktu. Çünkü ligimizde Salah yoktu. Salah geldi böyle oldu. Salah ile Trabzonspor, bir TSunamiye dönüştü.

Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi!

Trabzonspor'un baştan sona üstünlüğü ile geçen bir derbi oldu. Hat-trick yapan Muhammed Salah, tüm futbolseverlerin gözlerinin pasını sildi. Trabzonspor, Galatasaray'ı farklı yenerek şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi. Bu sonuçla yarışta kartlar yeniden dağıtılacak. Trabzonspor taraftarı da dün bir kez daha 'dünyanın en büyük şehir takımının taraftarı burada' dedirtti. Sahada Barcelona gibi oynayan Trabzonspor'un oyunu, tribünlerdeki 40 binden fazla Trabzonspor taraftarını coşturdu, Akyazı'da yer-gök inledi.

Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi!

LEVENT TÜZEMEN - BAŞSORUMLU BURUK

Mali kongre Galatasaray yönetimi ve Başkan Dursun Özbek için çok zorlu geçecektir. Trabzon'da kaybedilen ağır yenilginin başsorumlusu Okan Buruk'tur. Bazı yöneticiler de benimle aynı görüşü paylaşıyorlar. Genel düşünce şu: 'Oyun yok, planlama yok, takım aynı, rakip analizi hiç yok." Sıkıldık artık. İkinci kez oyundan atılması kabul edilemez. Okan Buruk'a sesleniyorum, şapkanı önüne koy, öz eleştirini yap.
Gelelim maçın analizine… Salah'ın saha içi öğretmenliği yaptığı Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı kutluyorum. Galatasaray'ı yenerlerken ders olacak gollere imza attılar. Dünya yıldızı Salah, oynadığı oyun, attığı gol ve attırdığı gollerle adeta tek başına Galatasaray'ı tuş etti. Maalesef Okan Buruk burnunun dikine gitmeye devam ediyor.
Eleştirilerden ders çıkaracağına tepki koyuyor. Buruk'a sorular sormak istiyorum…

Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi!

1-Trabzon'un eski kaptanı Uğurcan'a kentte büyük tepki gösterdiler. Uğurcan da bedenen sahadaydı ama ruhen yoktu.
Trabzon'da Jankat'ı oynatsaydı ne kaybederdi.
2-Sane, "İlk 11 başlamıyorum" diye seni şikayet etti. Sen de bu resti gördün Trabzon'da ilk 11 'e koydun.
Allaha aşkına Sane ne oynadı?
3-Leao hazır değilse oynamasın ya da oynayabileceği süre kadar yer alsın. Şut atacak gücü bile yoktu.
Leao- Sane ile birlikte savunmaya yardıma hiç gelmediler.
4-Sosyal medyanın baskısıyla Barış Alper hiç kesilir mi? O Barış pas hatası yapıyor. İsabetli şut atamıyor ama sahada yüreğini çalışkanlığını ve hırsını sonuna kadar gösteriyor.
5-Deniz Gül, genç oyuncu. Ama Türkiye'de hiç derbi oynamamış.
25. dakikada oyundan alınsaydı, ayıp mı olurdu? Top tutamadı, rakibi geçemedi. İkili mücadeleyi kazanamadı.

Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi!

MUSTAFA ÇULCU - KOLAK GÜVEN SARSTI

Trabzonspor'un yeni hocası Thomas Reis'in durarak bekleyerek değil, koşarak pres yaparak mücadele ederek maç kazanma felsefesi, 3 değişik isimle yaptığı rotasyon dokunuşu, ilk yarıda etkili bir oyun ve 3 golle etkisini gösterdi. Premier Lig'in son 10 yılına damga vurmuş Salah gibi bir yıldızın Trabzonspor'da olması, performansı muazzam. Onu seyretmek ayrı bir keyif. Galatasaray savunma güvenliğini düşünmeden ön alan baskısı ile duran topta ailecek 10 kişi rakip alana gidince, ilk uzun topta Salah cezayı kesti. Galatasaray, Barış olmadan çabuk hücum edemiyor, çizgiye inemiyor üretemiyor.
Bu maçta görüldü ki Sane artık Galatasaray için taşınması ağır maddi ve manevi yük boyutuna gelmiş. Hibrit 10 numara Yunus, tecrübe arayan Deniz ve eski günlerini arayan Leao ile hücum hattı hiçbir şey yapamadı ve sınıfta kaldı.
Trabzonspor daha ilk yarıda attığı 3 golle fişi çekti ve oyunu kontrol eden taraftı. Gecenin yıldızı Salah hat-trick ile oyununu taçlandırdı.

Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi!

Trabzonspor oynadığı üstün oyun ve farklı skorla galibiyeti hak eden taraftı. Batuhan Kolak için tam bir sınav maçıydı. 10, 34 ve 54'üncü dakikalarda dönen toplarda bir tık bekleyip çevre kontrolü yapsa Trabzonspor lehine müthiş avantajlar vardı, ama kesti! Çaldığı faul sonrası Abdülkerim'in el hareketi ve Pina'ya faulünde Eren'e sarı kart göstermedi.

Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi: Şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi!

71'de Sane'ye yaptığı acımasızlık içeren ciddi faulden dolayı Saviç'e sarı değil, kırmızı kart verilmeliydi.
Okan Buruk tepki verip alanını terk edince kırmızı gördü.
85'te Ozan Tufan'a yaptığı acımasızlık içeren ciddi faulünde Lesley'e sahada kırmızı kartı göstermezsen hakemliğin tartışılır.
VAR müdahalesi yedi. OFR de izledi ve doğru kırmızı kart geldi.
Hakem öncelikle beden dili konusunda kendini geliştirmeli. Bu maçlardaki performans, hakemin futbol paydaşları tarafından kabulü olur. Son bölümde kırmızı kartlarda ve avantaj pozisyonlarında ona inananların güvenini sarstı.

#Okan Buruk #Thomas Reis #Muhammed Salah #Trabzonspor #Galatasaray #Papara Park
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