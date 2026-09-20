Erzurumspor FK-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 6. haftasında iki takım karşı karşıya geliyor. Peki Erzurumspor FK-Samsunspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve maç nerede oynanacak? Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak mücadele 20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. İşte karşılaşmanın yayın saati, kanalı, hakemi ve takımlardaki son durum...

Erzurumspor FK-Samsunspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Erzurumspor FK-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbolseverler, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Ligde geride kalan 5 haftada 4'er puan toplayan iki ekip, milli ara öncesinde sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Erzurumspor FK-Samsunspor maçı 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 17.00'de Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Peki Erzurumspor FK'nın ve Samsunspor'un eksikleri kimler? İki takımın Süper Lig'deki geçmişinde hangi sonuçlar var? İşte maçla ilgili tüm merak edilenler...

ERZURUMSPOR FK-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Erzurumspor FK-Samsunspor maçı 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak. Mücadelede hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

ERZURUMSPOR FK-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi resmi yayıncı kuruluş üzerinden takip etmek mümkün olacak.

İKİ TAKIM DA 4 PUANDA

Erzurumspor FK ve Samsunspor, Süper Lig'in ilk 5 haftasında aynı sonuçları aldı. İki ekip de geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Böylece iki takımın da hanesinde 4 puan bulunuyor.

Ev sahibi Erzurumspor FK, ligde oynadığı son maçta Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Mavi-beyazlı ekip bundan önce ise sahasında Konyaspor'u 1-0 yenmişti.

Samsunspor da son lig maçında sahasında Çorum FK'ya 5-1 kaybetti. Karadeniz temsilcisi, Erzurum deplasmanından puan veya puanlarla dönerek milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

ERZURUMSPOR FK'NIN EVİNDE HEDEFİ GALİBİYET

Erzurumspor FK, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada 3 puan arayacak. Ligin ilk 5 haftasında 4 puan toplayan Erzurum temsilcisi, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etmişti. Ev sahibi ekip, Samsunspor karşısında da kazanarak puanını yükseltmek ve milli araya moralli girmek istiyor.

SAMSUNSPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Samsunspor ise Erzurumspor FK deplasmanında kötü gidişata son vermek istiyor. Kırmızı-beyazlı ekip Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Samsunspor bu süreçte rakip filelere yalnızca bir kez gol atarken kalesinde önemli sayıda gol gördü. Karadeniz temsilcisi, Erzurumspor FK karşısında kazanarak hem 3 puan hasretini bitirmeyi hem de milli ara öncesinde moral bulmayı amaçlıyor.

ERZURUMSPOR FK'DA EKSİK YOK

Erzurumspor FK, Samsunspor karşılaşmasına tam kadro çıkacak. Ev sahibi ekipte maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Bu durum teknik heyetin kadro tercihi açısından önemli bir avantaj oluşturuyor.

SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK

Samsunspor'da ise sakatlıkları devam eden 5 futbolcu Erzurumspor FK karşısında forma giyemeyecek. Karadeniz temsilcisinde Elayis Tavsan, Fatih Kaya, Afonso Sousa, Oskar Ohlenschlaeger ve Jaures Assoumou sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER



Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mujakic, Mustafa, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Cardoso, Rodriguez, Eren.



Samsunspor: Okan, Mustafa, Erakovic, Guarino, Tomasson, Celil, Watt, Yalçın, Jarju, Emre, Sekongo.



ERZURUMSPOR FK-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ (TIKLA-TAKİP ET)