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Ömer Üründül'den Trabzonspor-Galatasaray derbisi yorumları: Defansif özellikleri hiç yok!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, sarı kırmızılıları 4-0 mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ardından Ömer Üründül, Sabah gazetesine maça dair değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi:
Ömer Üründül'den Trabzonspor-Galatasaray derbisi yorumları: Defansif özellikleri hiç yok!

ÖMER ÜRÜNDÜL-SALAH'LA HER ŞEY DAHA KOLAY...

Trabzonspor, lider Galatasaray'ı 4 farklı skor ile yenerek hem yarışın içine girdi hem de büyük moral kazandı. Bu maç, ilk devrede bitti. Oyunu domine eden genelde Galatasaray'dı ama yenen 3 gol var, 2 de net kaçan.

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Ömer Üründül'den Trabzonspor-Galatasaray derbisi yorumları: Defansif özellikleri hiç yok!

Günümüz futbolunda böyle bir takım savunması olmaz. İlk gole bakalım... Daha 4. dakikada korner dönüşünde 70 metre genişlikte Salah'ı kaçırıyorsun.

Ömer Üründül'den Trabzonspor-Galatasaray derbisi yorumları: Defansif özellikleri hiç yok!

Ardından üstün oynar gibi gözüküyorsun, rakip savunmayı zorluyorsun ama devamlı pozisyon veriyorsun. Çünkü takımdaki en büyük rahatsızlık, rakipler ön alan baskısını kırınca pozisyonlar veriyorsun.

Ömer Üründül'den Trabzonspor-Galatasaray derbisi yorumları: Defansif özellikleri hiç yok!

Takım tertibinde de büyük hata var. Böyle bir kritik deplasmanda defansif yönleri hiç olmayan Sane ve Leao'yu birlikte kanatlarda görevlendiriyorsun. Sonuçta da farklı bir yenilgi geldi.

Ömer Üründül'den Trabzonspor-Galatasaray derbisi yorumları: Defansif özellikleri hiç yok!

Okan Buruk'un takımın bu zaaflarını önleyici birtakım tertipler düşünmesi lazım. Ligdeki kolay rakipleri G.Saray rahat geçer ama bilhassa Avrupa'da bu anlayış başına devamlı iş açar.

Ömer Üründül'den Trabzonspor-Galatasaray derbisi yorumları: Defansif özellikleri hiç yok!

Trabzon'a gelince tabii öncelikle 3 gol atan Salah'ı kutlamak lazım. Gerçekten çok usta bir oyuncu.

Ömer Üründül'den Trabzonspor-Galatasaray derbisi yorumları: Defansif özellikleri hiç yok!

Reis'in en büyük doğrusu, santrforda hareketli Dju'yu görevlendirmesiydi. Onuachu'nun aksine çok hareketli. Bir gol kaçırdı. Ama 3. golde egoistlik yapmadan Salah'ı görmesi çok önemliydi. Reis'in hamlesindeki en büyük doğrusu da takımın en verimsiz ismi Muçi'yi oyundan tam zamanında almasıydı.

Ömer Üründül'den Trabzonspor-Galatasaray derbisi yorumları: Defansif özellikleri hiç yok!

Bana göre dünkü maçta Trabzon'un saha içi yönetmeni Onana'ydı. Tempoyu o ayarladı. Geriden oyunu o kurdu. Kurtarışları da var. Çağdaş kaleci performansı gösterdi.

#Ömer Üründül #Trendyol Süper Lig #Sabah #Trabzonspor #Galatasaray #Sane #Muçi #Onana #Okan Buruk
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