Ömer Üründül'den Trabzonspor-Galatasaray derbisi yorumları: Defansif özellikleri hiç yok!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, sarı kırmızılıları 4-0 mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ardından Ömer Üründül, Sabah gazetesine maça dair değerlendirmelerde bulundu.