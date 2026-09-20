Ömer Üründül'den Trabzonspor-Galatasaray derbisi yorumları: Defansif özellikleri hiç yok!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, sarı kırmızılıları 4-0 mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ardından Ömer Üründül, Sabah gazetesine maça dair değerlendirmelerde bulundu.
ÖMER ÜRÜNDÜL-SALAH'LA HER ŞEY DAHA KOLAY...
Trabzonspor, lider Galatasaray'ı 4 farklı skor ile yenerek hem yarışın içine girdi hem de büyük moral kazandı. Bu maç, ilk devrede bitti. Oyunu domine eden genelde Galatasaray'dı ama yenen 3 gol var, 2 de net kaçan.
Günümüz futbolunda böyle bir takım savunması olmaz. İlk gole bakalım... Daha 4. dakikada korner dönüşünde 70 metre genişlikte Salah'ı kaçırıyorsun.