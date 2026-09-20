Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 6. haftasında iki takım İzmir'de karşı karşıya geliyor. Peki Göztepe-Rizespor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve maç nerede oynanacak?

Göztepe-Çaykur Rizespor maçını takip etmek için tıklayınız...

Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbolseverler, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Göztepe-Rizespor maçı 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. ISONEM Park'ta oynanacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Peki Göztepe'nin kaç puanı var, Çaykur Rizespor ligde kaçıncı sırada, maçta hangi oyuncular forma giyemeyecek ve iki takımın son durumu ne? İşte Göztepe-Çaykur Rizespor maçıyla ilgili tüm merak edilenler...

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe-Çaykur Rizespor maçı 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe-Çaykur Rizespor maçı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşma resmi yayıncı beIN SPORTS 2 üzerinden takip edilebilecek.

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele İzmir'deki ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanacak.

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek.

GÖZTEPE'NİN LİGDE KAÇ PUANI VAR?

Göztepe, ilk 5 haftada 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 2 puan topladı.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN LİGDE KAÇ PUANI VAR?

Çaykur Rizespor, ilk 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı.

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Göztepe'de Furkan Bayır, Noah Sonko Sundberg, Nevzat Üzel, Allan Godoi, Gökdeniz Bayrakdar, Novatus Miroshi ve Ibrahim Sabra forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor'da Khusniddin Alikulov sakatlığı, Valentin Mihaila ise cezası nedeniyle oynayamayacak.

GÖZTEPE İLE ÇAYKUR RİZESPOR DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

Evet. İki takım Süper Lig ve alt liglerde daha önce birçok kez karşılaştı. Göztepe, son iki Süper Lig randevusunda Çaykur Rizespor'u mağlup etti.

MUHTEMEL 11'LER



Göztepe: Arda, Taha, Ege, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Matos, Akonnor, Antunes, Juan, Henrique.



Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Sagnan, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Doicaru, Emrecan, Sowe.

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